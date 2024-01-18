Новой CEO компании-поставщика бренда "VODA UA" назначена Екатерина Садовая

Директором ООО "ВОДА ЮА" стала Екатерина Садовая, которая с 2017 была директором по маркетингу бренда VODA UA и сделала большой вклад в его становление.

В новой роли Екатерина будет отвечать за операционную деятельность и стратегическое развитие. Согласно видению, предложенному владельцами компании, приоритетом Екатерины на должности CEO станет усиление позиций бренда на ключевых рынках и устойчивое развитие.

"Екатерина в совершенстве знает бренд и имеет четкое понимание того, как сделать его еще более успешным. В качестве CEO она получит все необходимые инструменты для того, чтобы трансформировать свои идеи в реальные шаги и вывести компанию на новый уровень", - говорит владелец VODA UA Андрей Матюха.

"VODA UA", "Карпатская родниковая высокогорная" и "Горянка" - бренды столовых и лечебных вод, которые добываются в нескольких горных водозаборах и источниках чистых регионов Карпат. VODA UA имеет оптимальный уровень Ph 7,4-7,6 и не подлежит никакому физическому или химическому воздействию, ведь является идеальной от природы.

Продукция компании доступна для заказа на сайте vodaua.ua.