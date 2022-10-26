Новый Айфон 14: ключевые фишки и причины для покупки

Сентябрьские новинки Apple уже доступны для покупки в Украине. Вокруг новой линейки фирменных смартфонов — как всегда ажиотаж. Долгожданный Айфон 14 активно обсуждают потенциальные пользователи и техно эксперты.

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Сентябрьские новинки Apple уже доступны для покупки в Украине. Вокруг новой линейки фирменных смартфонов — как всегда ажиотаж. Долгожданный Айфон 14 активно обсуждают потенциальные пользователи и техно эксперты. Поговорить есть о чем, ведь гаджет напоминает своего предшественника и визуально, и начинкой. У базовой версии нет визитной карточки в виде «динамического островка», поэтому, чтобы отличить ее от тринадцатой, нужно углубиться в технические характеристики и функциональные возможности.

Камеры

Новинка, определенно, снимает лучше на двойную основную камеру. Во-первых, доработан ночной режим, который позволяет делать качественные снимки при плохом освещении. Во-вторых, предусмотрен фотонный двигатель, который обеспечивает потрясающую четкость и реалистичность деталей. В обработке изображений задействованы инновационные алгоритмы, поэтому итоговая картинка всегда сочная, насыщенная и без искажений.

Передняя камера тоже отличается: она легко адаптируется к условиям съемки и выдает хороший результат, даже когда темно. Селфи, групповые снимки, веселые видео для соцсетей получаются качественными всегда.

Автономность

Долгая работа без подзарядки — главное преимущество четырнадцатого поколения Айфонов. Основная версия из линейки на одном заряде держится до 20 часов, а при минимальных нагрузках ее можно не заряжать несколько дней.

Энергоемкость батареи составляет 3279 мАч. Это гораздо меньше чем у флагманов на Андроиде, но оптимизированный процессор делает свое дело: разрядка происходит медленно и постепенно.

Безопасность

Новый Айфон умеет обнаруживать автомобильные аварии. В нем стоят улучшенный гироскоп и акселерометр, которые реагируют на резкие нехарактерные движения.

Благодаря поддержке функции Crash Detection смартфон Эпл сам зовет на помощь:

вызывает службу спасения,

отправляет уведомления экстренным контактам.

Оперативка

У Айфон 14 стало больше оперативной памяти. Производитель добавил еще 2 Гб для беспроблемной работы в многозадачном режиме. Благодаря этому изменению скорость запуска игр и приложений существенно возросла, а риск лагов — практически нулевой.

Радует, что объем оперативки — такой же, как у версий Pro и Pro Max. Из смартфона можно выжать максимум в самых требовательных программах.

Почему стоит приобрести Айфон 14?

Новый Эпл Айфон традиционно принадлежит к премиальному сегменту смартфонов, поэтому решиться на его покупку сходу не так просто. Нужны аргументы, чтобы понимать, что покупка оправдана.

Моральное устаревание используемого смартфона. Со временем даже самый лучший смартфон из многофункционального продвинутого гаджета превращается в «тыкву». Его функции теряют актуальность, а производительность и автономность ухудшается. Если на руках телефон, которому больше 5 лет, смело можно покупать новинку ему на замену. Переход с Андроида на iOS. Фанатов OS Android переход на «яблочную» операционную систему пугает. Чтобы скрасить момент привыкания к новому интерфейсу, стоит выбрать лучший вариант из доступных. iPhone 14 — как раз такой. Гонка за новинками и желание быть в тренде. На данный момент 14 серия — самая новая из предложенных Apple. Такой она будет оставаться до следующей осени. Недостаток памяти на старом смартфоне. Когда уже есть повод для покупки нового телефона, почему бы не остановиться на новинке? Ее производитель будет поддерживать дольше, чем предыдущие версии.

Недавняя покупка Айфон 13 (базового или Про) — повод отсрочить покупку нового мобильника на год. У пятнадцатого поколения точно будет больше отличий от «тринадцатого», поэтому ожидание того стоит.