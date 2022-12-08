Новый проект фонда "Україна в огні" и Национального агентства стратегических коммуникаций

Главное “вундерваффе” Украины – сплоченность, самоорганизация и умение самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. Там, где не успевает государство, всегда появляются ответственный бизнес и простой украинец, которые мгновенно реагируют на потребности ВСУ, а значит страны.

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Фонд "Україна в огні" и Национальное Агентство стратегических коммуникаций (НАСК) с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ выполняют гуманитраные миссии и реализуют специальные проекты, которые дают мгновенный эффект на фронте и повышают боеспособность нашей армии.

Наш новый проект, который должен закрыть потребности по всей линии фронта – мобильный шиномнтаж. Проблема давно была очевидна: гражданские пикапы, джипы и бусы не имеют систем автоматической подкачки шин. На линии столкновения нет действующих СТО с шиномонтажами. В лучшем случае они находятся в 50 –70 километрах от фронта. А теперь к дефициту стационарных шиномонтажей добавилось отсутствие электроэнергии.

Проколотая или изрезанная шина на фронте это огромная проблема, которая приводит к потере техники, мобильности подразделений и даже человеческих потерь. Неважно какое у тебя вундерваффе, если ты не можешь добраться до фронта и выполнить задание.

Наша цель – как можно быстрее передать боевым подразделениям мобильные шиномонтажи со всеми расходными материалами. При необходимости наш фонд готовит персонал. В идеале, каждое крупное подразделение должно иметь мобильный шиномонтаж с обученным персоналом.

Простое решение в нужном месте и в нужное время – это то, на чем специализируется фонд "Украина в огне" и НАСК. Мы уверены, что в очень короткие сроки мы сможем предоставить ВСУ достаточное количество мобильных шиномонтажей и перейдем к новым проектам, которые сделают нашу армию еще более эффективной и боеспособной. Мы готовим первый мобильный шиномонтаж!