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Обзор интернет-магазина Viyar: лучшая мебельная фурнитура и аксессуары

Обзор интернет-магазина Viyar: лучшая мебельная фурнитура и аксессуары

Выбирая материал для мебели, подходящий цвет и дизайн, не забывайте о вспомогательных элементах, от которых зависит удобство и безопасность эксплуатации, привлекательный внешний вид и максимальный комфорт.

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Чтобы дверки шкафов закрывались плавно и тихо, ящики выдвигались легко, а полки надежно фиксировались, нужна качественная, правильно подобранная мебельная фурнитура. Выбирая материал для мебели, подходящий цвет и дизайн, не забывайте о вспомогательных элементах, от которых зависит удобство и безопасность эксплуатации, привлекательный внешний вид и максимальный комфорт.

Популярные виды мебельной фурнитуры

Комплектующие, фурнитура и вспомогательные материалы для мебели на https://viyar.ua представлены в широком ассортименте. К самым востребованным изделиям относят:

  1. Петли для фиксации навесных дверок или фасадов и обеспечения плавного бесшумного открывания.
  2. Направляющие системы для ящиков, полок, корзин и других выдвижных элементов мебели.
  3. Заглушки и бортики для столешниц помогают придать изделию завершенного вида. 
  4. Крепежные элементы — различного рода держатели, дюбеля, соединительные муфты и прочие крепежи.
  5. Кухонные приспособления — навесные системы, выдвижные корзины, встраиваемые сушилки для посуды и прочие вспомогательные элементы кухонной мебели.
  6. Ручки для шкафов, комодов, гарнитуров и прочей мебели. Данная фурнитура выполняет не только утилитарную, но и декоративную функцию. Эффектные ручки могут стать полноценным декором лаконичного гарнитура, подчеркнуть выбранный стиль или создать интересный акцент. 
  7. Комплектующие для организации внутреннего пространства шкафов и гардеробных комнат. Это различные системы хранения, полки, вешалки, крючки и прочие элементы, позволяющие разделить пространство на зоны для удобного хранения разных вещей (одежды, обуви, головных уборов, постельного белья, аксессуаров и прочего).
  8. Ножки, опоры, ролики — обеспечивают мебели устойчивость или способность легко передвигаться, могут иметь простую или необычную акцентную форму. 
  9. Подъемные механизмы — обеспечивают доступ к верхним полкам высоких шкафов, к примеру, в библиотеке. 
  10. Трубы, соединительные элементы, кронштейны — позволяют соединять детали разной толщины в одну конструкцию. 

Рекомендации по использованию мебельной фурнитуры

Фото 2 — Обзор интернет-магазина Viyar: лучшая мебельная фурнитура и аксессуары

Чтобы обеспечить удобный и быстрый монтаж мебельной фурнитуры, обращайте внимание на качество и целостность деталей еще на этапе выбора и покупки. 

Не стоит вкручивать элементы слишком крепко и глубоко, чтобы не повредить мебель. Очень важно применять каждый вид фурнитуры в соответствии с его назначением. 

В процессе использования мебели не стоит нагружать сверх установленных норм опоры, ножки или направляющие. 

Плохая идея — выбирать самую дешевую фурнитуру, чтобы сэкономить, поскольку ее очень скоро придется менять.

Где заказать качественную мебельную фурнитуру?

На сайте интернет-магазина Viyar можно заказать и купить материал для мебели, комплектующие и фурнитуру отличного качества по доступной цене. Каталог, удобная система поиска и квалифицированные консультанты помогут вам быстро найти подходящие товары и определиться с выбором. Доставить покупку можно в любой уголок Украины в кратчайшие сроки. 