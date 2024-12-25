Обзор мощного и стильного iPhone 16 Pro Max: что нужно знать перед покупкой

Смартфон должен быть красивым и мощным — это залог комфортной эксплуатации. У 16 Pro Max от Apple есть все, чтобы претендовать на статус флагмана с топовой эргономикой. Корпус-плитка отлично сидит в руке. Титановый каркас не утяжеляет устройство, прочный. Если надеть защитный чехол, не поцарапается.

Особенности экрана

Дисплей обновился. Вместо привычной матрицы на 6,7 дюйма производитель выбрал увеличенную на 6,9 дюйма. Фактическая диагональ немного меньшая: примерно 6,86 дюйма из-за закругленных углов.

Помимо увеличения дюймов, полезное экранное пространство стало большим за счет уменьшенной ширины рамок. Они у Про Макса практически незаметные при просмотре контента и прохождении игр улучшенный эффект погружения.

В верхней части, где раньше располагалась монобровь, находится небольшой интерактивный островок. Он позволяет взаимодействовать с интерфейсом в упрощенном формате.

Поддерживается Always On. Даже в спящем режиме Айфон отображает ограниченный набор данных. Постоянная активность дисплея «съедает» батарею, кому критично, активацию можно отключить в настройках.

Фронтальная поверхность Про Макса покрыта олеофобным слоем, чтобы не оставались отпечатки пальцев. Дополнительно можно наклеить стекло или пленку. Она защищает от повреждений.

Центральный процессор

За быстродействие системы отвечает процессор Apple A18 Pro. Он схож с используемым в базовых моделях Apple A18. Ключевое отличие в дополнительном ядре для обработки графики.

Для ресурсоемких задач повышенной сложности предусмотрены два ядра продуктивности. За эффективность в базовых нагрузках отвечают еще четыре ядра. Нейронный движок расширяет возможности взаимодействия с интеллектуальными технологиями.

Оперативная память

Запас оперативки у iPhone не флагманский. Производители премиальных смартфонов используют ОЗУ на 12, 16 и 24 Гб. У Про Макса всего 8 Гигабайт, при этом многозадачность на высоте. Причина в грамотной оптимизации. Софтвер у всех «яблокофонов» работает с умом. Одновременный запуск множества требовательных программ и игр без лагов и вылетания — это заслуга технологий сжатия.

Постоянная память

Айфон 16 Про Макс единственный в линейке недоступен в конфигурации 128 Гигабайт. В силу многочисленных функциональных и технологических преимуществ ему мало такого объема. Минимум, который предлагает производитель, 256 Гигабайт. Также есть средняя сборка на 512 Гигабайт, которая считается самой оптимальной для повседневного использования. Максимальная на Терабайт — долгосрочная инвестиция.

Камера

Используется система профессионального уровня:

Широкоугольная Fusion-камера на 48 Мегапикселей с поддержкой сверхвысокого разрешения.

Ультраширик (тоже 48 Мп) с углом обзора до 120 градусов для панорам и пейзажей.

Телевик 12 Мп для макро с продвинутой стабилизацией и автофокусом.

Дизайн камеры традиционный: блок квадратный, датчики расположены в форме треугольника.

Заряд

Заряжают флагман брендовой магнитной зарядкой, станцией Qi или блоком питания. В зависимости от мощности зарядного устройства, варьируется скорость восполнения заряда. На время автономной работы влияет способ эксплуатации. Трансляция видео без других нагрузок — до 33 часов, воспроизведение музыки — до 105 часов. Если комбинировать задачи так, как делает это среднестатистический пользователь, емкости хватает на 12-14 часов активности и столько в режиме ожидания.

Pro Max из шестнадцатой серии — глоток свежего воздуха после базового Айфона, «Прошки» из устаревшей линейки или среднеуровневого Андроида. Его жирное преимущество в ликвидности. На вторичном рынке всегда есть спрос на флагманы, тем более в большом размере.