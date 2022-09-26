Одноразка или многоразовый под: с чего начать знакомство с вейпингом

Все, кто открыл для себя мир парения, однажды задается вопросом: одноразовая электронная сигарета или обслуживаемый под? Преимущества есть у каждого девайса, но как понять, какой подойдет именно вам?

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Все, кто открыл для себя мир парения, однажды задается вопросом: одноразовая электронная сигарета или обслуживаемый под? Преимущества есть у каждого девайса, но как понять, какой подойдет именно вам? Рассказываем коротко об особенностях устройств. Определиться будет намного проще.

Что такое одноразка и как она работает

Рассмотрим на примере. Одноразовый Elf Bar 1500 — настоящий хит среди парильщиков. Под представляет собой классическое устройство: закрытый корпус, внутри которого уместились щелочная батарейка, картридж с ароматизированным солевым никотином (производитель названной модели предлагает пользователям линейку из 20+ вкусов — десертные, с холодком, ягодные, фруктовые), нагревательный элемент. Вверху располагается мундштук. Конструкция цельная, жидкость не протекает. Когда разряжается батарея или испаряется вся жижа, е-сигарета выходит из строя, ее нужно выбросить. Попытка перезаправки либо подзарядки в лучшем случае обернется неудачей, в худшем — может спровоцировать травмы.

Чтобы начать пользоваться ельф баром, специальные навыки не нужны. Достаточно вынуть одноразку из упаковки, затянуться и получать удовольствие! Это не сложнее, чем курить табак. Крепость солевой жидкости достаточна для того, чтобы утолить никотиновый голод, даже если человек привык к крепким табачным изделиям. Насыщение наступает быстро, всего за несколько тяг. В то же время никакого дыма и неприятного запаха изо рта, пар не оседает на руках, волосах и одежде.

Чтобы понять, подходят ли вам одноразки, стоит разобраться также с тем, на сколько хватает одного устройства. Примерное количество затяжек понятно из названия. Если сравнивать с табаком, то цифра в названии модели одноразового пода говорит вот о чем:

300 — эквивалент пачки классических сигарет, 1–2 дня парения;

800 — это как 2 пачки табачных изделий, хватит на 3–4 дня, зависит от интенсивности;

1500 — упомянутый выше Elf Bar равен 3–4 упаковкам сигарет и обеспечит 5–7 дней парения;

2000 — примерно 5 пачек табака, гарантирует от 7 до 10 дней комфортного вейпинга.

Наибольшим спросом среди парильщиков пользуется Elf Bar 1500 и устройства вроде него. Они удобны, вкус не надоедает.

Что такое многоразовые поды и почему новички их не выбирают

Понятие «многоразовая электронная сигарета» охватывает множество разноплановых устройств. Это боксмоды, мехмоды, pod-системы. Они отличаются мощностью, габаритами, типом управления, устройством атомайзера и многими другими особенностями.

С одной стороны, девайсы хороши тем, что при первой необходимости можно заменить деталь или залить другую жидкость. С другой, обслуживание многоразовых электронных сигарет — целая наука. К тому же далеко не всегда можно делать это на ходу. Придется потратить некоторое время на то, чтобы научиться за ними ухаживать. А рынок развивается быстро, регулярно выходят новые модели. Конечно, производители стараются делать так, чтобы расходники всегда были в наличии и компоненты от вейпов нового поколения были совместимы с предыдущими. Но будем откровенны: искать детали порой бывает очень неудобно.

Как сделать выбор

Подумайте, чего вы ждете от пода? Нужен вариант, который всегда под рукой? Не любите, не хотите или просто не успеваете заморачиваться? Считаете преимуществом минимальные габариты и вес? Значит, ваш выбор — одноразка. В ассортименте вейп-шопов масса вариантов, достойных внимания. В краткосрочной перспективе это выгодно.

Хотите пользоваться одним и тем же вейпом снова и снова? Готовы изучить его устройство, обслуживать, а может и мешать жижу самостоятельно? Если не боитесь сложностей и готовы выйти на новый уровень парения, выбирайте многоразовые системы. Кстати, Elf Bar выпускает и их. Так что, если у вас есть фаворит среди одноразок этого бренда, аналогичный вкус можно поискать и в каталогах обслуживаемых подов.

Опытные парильщики предпочитают иметь в своем арсенале и то и другое. Пользуются в зависимости от настроения.