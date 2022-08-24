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Официальное сообщение ЧАО "Датагруп" в "Delo.ua"
ЧАО "Датагруп" сообщает, что с 01.09.2022 года внедряет новые тарифы (тарифные планы) для физических лиц.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Информацию о новых и измененных тарифах и услугах ЧАО "ДАТАГРУП" можно получить на сайте https://www.datagroup.ua и обратившись в Контакт-центр по номеру 0 800 21 00 00.