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Ольга Руднева поддержала инициативу «Одна за одну» для обеспечения военнослужащих бельем
Ольга Руднева, СЕО Superhumans Center, поддержала инициативу «Одна за одну». Благодаря этой кампании гражданские женщины могут снабдить военнослужащих комфортными комплектами нижнего белья.
На сегодняшний день защитницам выдается нижнее белье в недостаточном количестве – два экземпляра в два года, поэтому пока не все военнослужащие имеют доступ к тактическому белью. До этого военным женщинам выдавали мужские комплекты.
Вопрос нижнего считается темой не для широкой публики. Поэтому рассказать о трудностях, с которыми приходится сталкиваться на фронте, где нет возможности менять белье каждый день, присоединились женщины в тылу, чтобы не подвергать военнослужащих на дополнительный стресс. Каждая женщина, независимо от сферы деятельности, знает, каким неудобным может быть белье, и как это может влиять на эффективность, настроение в течение дня и на здоровье в долгосрочной перспективе. А учитывая условия, в которых находятся военнослужащие, неспециализированное белье только усугубляет дискомфортные ощущения.
Создание тактического белья командой brabrabra длилось год. На первых этапах присоединился фонд Землячки, который вместе с Ольгой Рудневой помогали женщинам на передовой. Впоследствии с фондом Arm Women Now и движением Veteranka был проведен ряд опросов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Разработанные тактические комплекты состоят из топа и двух трусиков и существенно отличаются от привычных. Новые комплекты можно передать защитницам с помощью кампании «Одна за одну». Первым шагом в реализации кампании является лимитированная коллекция brabrabrave. Благодаря одному приобретенному комплекту лимитированной коллекции бренд передает два безвозмездных комфортных комплекта для военнослужащих на передовой. То есть, присоединившись к инициативе «Одна за одну», гражданские женщины могут обеспечить защитниц комфортным и качественным нижним бельем в большем количестве, где один идет от покупки из коллекции, а второй – от бренда.
«Тема обеспечения военных – это тема номер один каждого из нас сегодня. Мы обращаемся к миру за поддержкой и должны продемонстрировать, что внутри страны мы имеем максимальную поддержку. Верю, что поддержка женщин в тылу тем, кто сейчас на передовой, придает силы и уверенность нашим защитницам. Я верю, что мой голос может изменить ситуацию к лучшему. И к своему голосу я добавляю свои действия – приобщаюсь к акции и поддерживаю женщин, которые сегодня в рядах Вооруженных Сил», – отмечает Ольга Руднева .
В Superhumans Center есть женщины, которые потеряли конечности на войне и при этом никогда не жалуются, а только говорят, что не имели комфортных условий на передовой – не имели собственного пространства и не всегда имели возможность выполнять те задачи, которые считали себя способными.
Кампанию «Одна за одну» поддержали благотворительный фонд Arm Women Now и движение Veteranka, по которым бренд передает защитницам специализированное белье. А также телеведущая и актриса Елена Кравец. Таким образом, brabrabra своей кампанией сможет частично закрыть потребности в белье и поддержать военнослужащих.