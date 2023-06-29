ON-News.net: эффективное размещение ссылок

ON-News.net - это украинская биржа размещения ссылок на новостных сайтах. Каталог биржи содержит более 1000 украинских площадок, включая крупные национальные и региональные СМИ, а также небольшие тематические ресурсы. Основное преимущество ON-News.net заключается в простоте и удобстве использования интерфейса, где предоставляется только необходимая информация для размещения.

Покупка вечных ссылок

Биржа ON-News.net специализируется исключительно на вечных ссылках. Временные ссылки не являются предметом интереса сервиса. Отличительной особенностью сервиса является предоставление пожизненной бесплатной гарантии на размещенные ссылки, в отличие от других аналогичных сервисов. Есть, конечно, исключения из этого правила: если площадка закрывается, то восстановить размещенные ссылки невозможно, но в остальных случаях нет ничего невыполнимого. Поэтому разместить пресс-релиз через ON News не только эффективно, но и безопасно.

Оперативность и качество размещения

Одним из преимуществ сотрудничества является оперативное размещение ссылок. Независимо от количества размещаемых ссылок, скорость размещения остается высокой. Кроме того, биржа гарантирует высокое качество размещения. При оформлении заказа вам четко объяснят условия для каждой площадки, указывая раздел, где будет размещен материал, наличие рекламных пометок и требования к изображениям.

Покупка ссылок гемблинг-тематики

Если вам требуются ссылки в гемблинг-тематике и вам сложно найти подходящие донорские площадки, менеджеры подберут для вас качественные ресурсы, готовые разместить вечную ссылку. Кроме того, доступна услуга написания SEO-текстов по вашей тематике с использованием необходимых ключевых слов.

Почему стоит выбрать ON-News.net?

ON-News.net - это относительно молодой сервис, но он уже зарекомендовал себя множеством клиентов. Биржа гордится своим сотрудничеством с компаниями любого масштаба, будь то крупный бренд или небольшой интернет-магазин. В каталоге площадок есть варианты под любой бюджет и цель.

Один из ключевых моментов, делающих On News привлекательным, - это индивидуальное обслуживание каждого заказа менеджером. Благодаря такому подходу процесс размещения становится гораздо более оперативным.

ON-News.net ценит своих клиентов, и приглашает вас попробовать сотрудничество с ними. Вам понравится качество обслуживания и эффективность размещения ссылок.