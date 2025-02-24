Основанная бывшей женой Деркача: НБУ лишил компанию "Спектрум Эссетс" лицензии из-за связей с Россией

Национальный банк Украины 24 февраля 2025 года отозвал лицензию финансовой компании "Спектрум Эссетс" по признанию ее деловой репутации небезупречной. Это решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг в рамках борьбы с влиянием российского капитала на украинскую финансовую систему.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Что стало причиной отзыва лицензии

Нацбанк обнаружил, что владелица "Спектрум Эссетс" Марина Евсеева имеет гражданство Российской Федерации. При этом компания предоставила ложную информацию о том, что она не является гражданкой РФ. Соответствующие данные Нацбанк получил от государственных органов специального назначения.

Кроме того, расследование показало, что после начала полномасштабного вторжения Евсеева не прекратила контакт с РФ и продолжала посещать страну-агрессора.

Фактическим руководителем "Спектрум Эссетс" является Михаил Трубчик, действующий по доверенности Евсеевой. Он имеет гражданство США и Белоруссии. Служба безопасности Украины запрещала Трубчику въезд в Украину, указывая на возможные связи со спецслужбами РФ и называя "представителем глубоко законспирированной сети".

Связи с российским капиталом

Сообщается, что компания "Спектрум Эссетс" была основана в Киеве осенью 2019 года. Ее юридический адрес – офис в центре столицы на Кловском спуске, принадлежащий гражданке России Оксане Тереховой.

Терехова – бывшая супруга Андрея Деркача, экснардепа, подозреваемого в государственной измене. США ввели санкции против него при содействии вмешательству РФ в американские выборы 2020 года. Коростель бежал в Россию в 2022 году, а впоследствии стал членом комитета безопасности Совета федерации РФ. Его бывшая супруга Терехова сейчас также проживает в России.

Напомним, после журналистского расследования Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию финкомпании "Спектрум Эссетс".