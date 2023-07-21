Первые шаги в IТ: Favbet Foundation завершили курс по программированию для украинских детей

Развитие детского IТ-образования в Украине важно для роста технологической отрасли и становления инновационной экономики. Именно поэтому в этом году Favbet Foundation положили начало успешному воплощению проекта "IT Kids", который обучил основам информационных технологий сотни украинских детей.

В основу инициативы положен курс "Новый Python", который команда фонда воплощала совместно с партнером "Code Club Украина". Команда Всеукраинской сети бесплатных клубов кодирования для детей и подростков опекала содержание курса, набор учеников и менторов, а также организацию образовательного процесса.

С момента запуска курс по популярному языку программирования прошли 352 детей, 156 из них — из семей военнослужащих и ВПЛ. Обучение проходило в 16 онлайн- и 14 оффлайн-группах в разных регионах: Днепр, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луганск, Одесса, Сумы, Черкассы. Выкладывали детям 33 ментора-волонтера.

"Современное ІТ-образование является неотъемлемым ключом к будущему. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы дать детям возможность раскрыть свой потенциал. Сегодня более 350 молодых учеников получили базовые ІТ-знания благодаря курсу, разработанному в партнерстве между Code Club Украина и Favbet Foundation. Эти дети поражают своим творчеством и способностью понимать сущность технологий. Наш общий труд помог им расширить горизонты и получить навыки, которые когда-то казались недостижимыми. Мы привнесли безграничный потенциал технологий в их жизнь, и это наша цель", — рассказала куратор благотворительного фонда Favbet Foundation Марианна Ковеня.

В рамках курса учащиеся получили базовые теоретические и практические знания программирования на Python, узнали больше о работе разработчиков. На занятиях они изучали синтаксис языка, общие принципы ООП, знакомились с библиотеками NumPy, Pandas, основами Django, развивали проектно-технологические и презентационные компетентности.

"С 2013 года Code Club Украина развивает новую культуру менторства в Украине и расширяет доступ детей к качественному и актуальному образованию. В этом нас поддерживают ведущие украинские организации. Так в партнерстве с благотворительным фондом Favbet Foundation в 2023 году мы запустили новый курс по Python. Это сотрудничество позволило подросткам со всей страны в такое непростое время получить базовые навыки по одному из самых популярных языков программирования. Мы уверены, что для многих курс стал толчком, базой для дальнейшего развития IT и овладения перспективной профессией", — рассказала руководитель проекта Code Club Украина Алина Щербина.