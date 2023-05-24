PIN-UP Foundation доставил для жителей Херсона гуманитарную помощь

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation продолжает помогать пострадавшим от войны украинцам. По запросу Херсонского городской территориальной общины команда Фонда доставила в гуманитарный штаб города гуманитарные наборы в виде гигиенических товаров.

Благодаря помощи PIN-UP Foundation около 1000 жителей Херсонского общества будут обеспечены наборами гигиены. Особое внимание будет уделяться старикам, маломобильным и тяжело больным, которых сегодня много в Херсонской общине и которые нуждаются в постоянной помощи.

Пакеты помощи будут распределяться по районным в Херсоне Территориальным центрам социального обслуживания (оказания услуг) и старостинским округам для дальнейшей доставки жителям Херсонской общины, которая будет проходить с учетом требований безопасности.

"PIN -UP Foundation с первого дня основания сосредотачивается на важности помощи для улучшения социального благополучия и помощи пострадавшим от войны украинцам. В этот раз мы доставили гуманитарную помощь жителям Херсона. Целью этой инициативы является облегчение повседневной жизни херсонцев и обеспечение их основной гигиены. Фонд продолжает помогать тем, кто больше всего в этом нуждается" , - прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.