PIN-UP FOUNDATION обеспечил жителей Запорожской области гуманитарной помощью

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION продолжает оказывать помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Фонд обеспечил пищевыми продуктами и товарами первой необходимости 300 семей внутриперемещенных лиц из Запорожской области.

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Вместе с администрацией Камыш-Зорянской территориальной громады Запорожской области организована передача гуманитарной помощи 300 семьям внутриперемещенных лиц, которые были вынуждены бежать от войны и поселились в Запорожье. В общей сложности команда PIN-UP FOUNDATION передала 6 тонн гуманитарки более чем на 680 тыс. гривен. Среди помощи – пищевые продукты и бытовая химия.

Организована передача гуманитарной помощи 300 семьям внутриперемещенных лиц

«Эта война жестокая. Миллионы украинцев нуждаются сегодня в поддержке и помощи. Мы не имеем права оставаться в стороне. Поскольку одна из основных задач PIN-UP FOUNDATION – это помощь украинцам, пострадавшим от военных действий, мы продолжаем реагировать на запросы жителей разных регионов Украины и обеспечиваем их гуманитарной помощью. Фонд продолжит реализацию благотворительных инициатив и будет поддерживать украинцев и дальше », – прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP FOUNDATION.

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP FOUNDATION призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.