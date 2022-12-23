PIN-UP FOUNDATION передал Николаевщине 40 тонн гуманитарной помощи

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION продолжает оказывать помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий. В этот раз помощь от Фонда получили жители Николаевской области.

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Команда PIN-UP FOUNDATION закупила и передала Первомайской администрации Николаевской области 40 тонн продуктов питания. Продуктовые наборы получили внутренне перемещенные лица и жители Николаевщины.

"Война в Украине затронула каждого украинца. Поэтому благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION продолжает поддерживать нуждающихся в нашей помощи. На этот раз мы отреагировали на запрос Николаевщины и закупили для ее жителей продукты питания. Но на этом мы не останавливаемся. Фонд будет реагировать на запросы администраций и общественности и продолжит поддерживать украинцев. Вместе выстоим и победим", – прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP FOUNDATION.

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP FOUNDATION призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.