PIN-UP Foundation помог с эвакуацией за границу украинцев, из-за войны потерявших жилье

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation финансово обеспечил транспортную перевозку в Германию украинских семей, пострадавших от военных действий

Из города Ужгород в немецкий город Санкт-Блазин отправились 14 семей общим количеством 36 человек. В основном это люди из восточных и южных регионов Украины (Донецкая, Херсонская и Харьковская области), которые остались без жилья и решили попытаться устроить жизнь за границей.

« Любое дело, которое делает наша команда, имеет значение только в том случае, если оно действительно помогает другим. Украинские семьи, потерявшие свое жилье, нуждались в нашей помощи. Надеюсь, они смогут начать новый этап в своей жизни. Мы верим, что наши усилия помогут им восстановить покой и обрести новую надежду для будущего », – прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Помощь предоставлена по запросу Общественной организации «Неемия», которая организовала поездку украинцев в Германию. С начала полномасштабного вторжения организация активно поддерживает украинцев.

Напомним, в 2022 году PIN-UP Foundation финансово обеспечил транспортную перевозку в голландский город Хервенен 28 украинцев из Донецкой, Харьковской и Николаевской областей.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

Фото: PIN-UP Foundation