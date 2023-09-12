Плюс 9 автомобилей для фронта: Favbet Foundation продолжает системную поддержку ВСУ

За прошедшие две недели благотворительный передал фонд Favbet Foundation Вооруженным Силам Украины 8 автомобилей, еще один автомобиль армия получила при содействии фонда.

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В частности, фонд передал Запорожскому военному госпиталю сразу два реанимобиля Renault Trafic, которые уже работают в горячих точках, эвакуируя раненых бойцов из медицинских пунктов в стационарные медучреждения.

Также ВСУ получили 3 внедорожника для выполнения боевых задач на линии фронта. В частности, Nissan Navara отправлен на донецкое направление, а артиллеристы ВСУ в районе Бахмута получили Mitsubishi L200. Этот автомобиль помогает артиллерийскому подразделению выполнять маневры, в частности по быстрой передислокации на бездорожье. Также защитники Украины на одном из ключевых направлений фронта получили внедорожник повышенной проходимости Ford Ranger.

За прошедшие две недели ВСУ получили при содействии фонда три микроавтобуса Volkswagen Transporter. Все они помогают военным эффективнее выполнять логистические задачи рядом с линией боевых действий.

Также Favbet Foundation передал военным разведчикам ГУР специализированный автомобиль для выполнения особых задач по защите национальной безопасности и обороне.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов». Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.