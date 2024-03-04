Подкаст о технологиях «Закрыл раунд» возвращается: 4 сезон – каким он будет

Популярный подкаст о технологиях «Закрыл раунд» возвращается. Постоянные ведущие Антон Полесков и Илья Кабачинский стартуют новый, уже четвертый сезон при поддержке IТ-компании FAVBET Tech.

В новом сезоне ведущие планируют собрать все лучшее, что нравилось слушателям — будут рассказывать о технологических феноменах, готовить интервью с интересными украинскими фаундерами, обсуждать самые громкие новости отрасли. Ключевая цель – создавать качественный украиноязычный контент, посвященный украинскому и мировому рынку инноваций.

«Первый выпуск уже традиционный для нас: после небольшого перерыва мы возвращаемся с новостями обо всем интересном, что могли пропустить за последние месяцы. Мощное украинское M&A, которое почему-то пока тормозится, самый крупный бизнес-провал и крупнейший бизнес-успех, суды, споры о монополиях и важности бюрократических процессов. Не говорили об Илоне Маске, но не могли не упомянуть Apple», — рассказывает Илья Кабачинский.

Сразу спойлер на второй эпизод – ведущие готовят выпуск о том, как Duolingo удалось стать крупнейшим проектом по изучению языков. Это будет эпизод об истории компании с капитализацией в $7+ млрд и выручкой почти в $500 млн, основателя которого мы в первую очередь помним как создателя вездесущей «капчи».

Также в одном из эпизодов ведущие будут рассказывать о сервисе по изучению языков, но уже украинском. Говорить о сложности этого рынка, его перспективах и следующей большой идее, которая сможет его перевернуть.

Илья Кабачинский и Антон Полесков

«В четвертом сезоне подкаст «Закрыл раунд» будет выходить два раза в неделю. Если в 2021 году мы рассказывали о пиковом успехе и росте стартапов, теперь мы говорим о самых стойких. Компании и команды, которые появляются и растут в худший и кризисный период для индустрии за 10 лет – вот кому интересно уделить внимание», — говорит Антон Полесков.

Постоянный партнер подкаста «Закрыл раунд» – украинская IT-компания Favbet Tech, разработчик iGaming-решений и часть группы компаний FAVBET. В 2023-м Favbet Tech вошли в «Рейтинг IT-компаний, наиболее заботящихся об украинцах и Украине» по версии Highload и портала Work.ua.