Подкаст "Закрыл раунд" возвращается — теперь ещё и в видеоформате

Ведущие Антон Полесков и Илья Кабачинский анонсировали старт третьего сезона tech-подкаста "Закрыл раунд", который выходит при поддержке IT-компании FAVBET Tech. Отныне все выпуски подкаста можно будет не только слушать, но и смотреть на Ютубе и других видеохостингах.

Третий сезон "Закрыл раунд" остается верным любимой тематике стартапов и технологии, но будет рассматривать ее под новым углом.

"Раньше мы много внимания уделяли зарубежным проектам, говорили о стартапах и мировом бизнесе. Будем откровенны: последний год tech-мир пылает, о чем мы не раз говорили. Поэтому решили, почему бы нам не рассказать больше об украинском технологическом бизнесе? Но делать фокус не на истории компаний, а на том, как работает их бизнес и менеджмент изнутри. И конечно, сможем ли мы, Антон и Илья, имея много денег быстро запустить что-то похожее", — рассказывает Антон Полесков.

Первый выпуск третьего сезона посвятили украинскому стриминговому гиганту MEGOGO, чьим сервисом пользуются десятки миллионов пользователей по всему миру. Ведущие подкаста выяснили, как в компании работают с авторскими правами и сложно ли запускаться в новых странах, расспросили, где сервис хранит свою необъятную видеотеку и отличается ли MEGOGO от Netflix. Спойлер: даже имея много денег, быстро создать что-то подобное не получится.

Посмотреть выпуск с представителем компании MEGOGO можно здесь.

"Закрыл раунд" возвращается в эфир при поддержке постоянного партнера FAVBET Tech — украинской IT-компании и резидента Дія.Сіті, разрабатывающей программное обеспечение для высоконагруженных платформ с миллионами пользователей.