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Преимущества и характеристики Айфон 13

Преимущества и характеристики Айфон 13

Модель оснащена самыми лучшими камерами. Не менее впечатляет яркий экран, наличие кинематографического режима «съемка видеофильмов» и невероятно продолжительное время автономной работы. Мобильное устройство iPhone 13 уже давно названо народным

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Модель оснащена самыми лучшими камерами. Не менее впечатляет яркий экран, наличие кинематографического режима «съемка видеофильмов» и невероятно продолжительное время автономной работы. Мобильное устройство iPhone 13 уже давно названо народным. При разработке этого смартфона специалисты компании Apple с полной отдачей применили свои фирменные магические способности. Несмотря на внешнюю схожесть модели с предшественником, он совсем другой. В него внедрено несколько инновационных разработок. Корпус изготовлен из глянцевого стекла повышенной прочности. Айфон 13 - цена не сильно отличается от предыдущей модели.

Отличительные характеристики модели:

  • Увеличенная яркость экрана до 800 нит, против 624 нит.
  • Процессор с шестиядерным GPU против четырехъядерного графического процессора.
  • Связь. Данная модель поддерживает два вида связи.
  • Аккумулятор. Увеличенное время работы без подзарядки до 19 часов.
  • Память. Объем памяти в новинке – 512 ГБ.
  • Сдвоенные камеры. Оснащены широкоугольными объективами.
  • Видео. Новой функцией здесь является кинематографический режим, автоматически изменяющий фокус во время перемещения объектов.
  • Немного увеличенный корпус.
  • Расцветка. Модель выпускается в пяти цветовых гаммах – черный, белый, красный, розовый, синий. 

Не менее важным достоинством iPhone 13 является стоимость. Она идентична цене его предшественника – iPhone 12. Благодаря прочному керамическому покрытию стекла экрана эксплуатационный ресурс изделия увеличен многократно. Впечатляет и высокая степень водонепроницаемости дисплея. Через экран влага не проникнет внутрь изделия ни при каких обстоятельствах. Испытание модели проводилось в водоеме на шестиметровой глубине.

Характеристики новинки:

  • Встроенная память – 512 гигабайт.
  • Аккумулятор – 3095 мАч.
  • Процессор – A15 Bionic.
  • Дисплей – 6,1 дюйма.
  • Оперативная память – 4 гигабайта.
  • Две камеры.
  • Наличие технологического выреза для фотовспышки. 

Основная камера заметно выступает из корпуса, благодаря чему лучше снимает в ночное время. Кнопки на гранях немного смещены в стороны. В этой модели используются крупногабаритные модули камер с повышенной светочувствительностью. Здесь сенсоры значительно крупнее датчиков предшественников. Снимки и видео получаются идеальными. Любителям, занимающимся серьезной портретной фотосъемкой, рекомендуется внимательнее присмотреться к новой модели смартфона iPhone 13.