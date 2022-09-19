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Преимущества и характеристики Айфон 13
Модель оснащена самыми лучшими камерами. Не менее впечатляет яркий экран, наличие кинематографического режима «съемка видеофильмов» и невероятно продолжительное время автономной работы. Мобильное устройство iPhone 13 уже давно названо народным
Модель оснащена самыми лучшими камерами. Не менее впечатляет яркий экран, наличие кинематографического режима «съемка видеофильмов» и невероятно продолжительное время автономной работы. Мобильное устройство iPhone 13 уже давно названо народным. При разработке этого смартфона специалисты компании Apple с полной отдачей применили свои фирменные магические способности. Несмотря на внешнюю схожесть модели с предшественником, он совсем другой. В него внедрено несколько инновационных разработок. Корпус изготовлен из глянцевого стекла повышенной прочности. Айфон 13 - цена не сильно отличается от предыдущей модели.
Отличительные характеристики модели:
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Увеличенная яркость экрана до 800 нит, против 624 нит.
- Процессор с шестиядерным GPU против четырехъядерного графического процессора.
- Связь. Данная модель поддерживает два вида связи.
- Аккумулятор. Увеличенное время работы без подзарядки до 19 часов.
- Память. Объем памяти в новинке – 512 ГБ.
- Сдвоенные камеры. Оснащены широкоугольными объективами.
- Видео. Новой функцией здесь является кинематографический режим, автоматически изменяющий фокус во время перемещения объектов.
- Немного увеличенный корпус.
- Расцветка. Модель выпускается в пяти цветовых гаммах – черный, белый, красный, розовый, синий.
Не менее важным достоинством iPhone 13 является стоимость. Она идентична цене его предшественника – iPhone 12. Благодаря прочному керамическому покрытию стекла экрана эксплуатационный ресурс изделия увеличен многократно. Впечатляет и высокая степень водонепроницаемости дисплея. Через экран влага не проникнет внутрь изделия ни при каких обстоятельствах. Испытание модели проводилось в водоеме на шестиметровой глубине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Характеристики новинки:
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Встроенная память – 512 гигабайт.
- Аккумулятор – 3095 мАч.
- Процессор – A15 Bionic.
- Дисплей – 6,1 дюйма.
- Оперативная память – 4 гигабайта.
- Две камеры.
- Наличие технологического выреза для фотовспышки.
Основная камера заметно выступает из корпуса, благодаря чему лучше снимает в ночное время. Кнопки на гранях немного смещены в стороны. В этой модели используются крупногабаритные модули камер с повышенной светочувствительностью. Здесь сенсоры значительно крупнее датчиков предшественников. Снимки и видео получаются идеальными. Любителям, занимающимся серьезной портретной фотосъемкой, рекомендуется внимательнее присмотреться к новой модели смартфона iPhone 13.