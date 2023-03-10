При содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 80 автомобилей с начала большой войны

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие силы оборони Украины при содействии фонда Favbet Foundation получили 80 автомобилей – преимущественно внедорожники и микроавтобусы для работы на передовой, сообщили представители фонда.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Только за неделю ВСУ получили от фонда 6 автомобилей. Два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L-200 поступили в распоряжение подразделений оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Один автомобиль помогает украинским военным выполнять боевые задачи в направлении города Сватово Луганской области, второй работает в районе города Бахмут Донецкой области.

Внедорожник Nissan Navara фонд передал подразделению, в котором служит известный военный с позывным «Киянин».

Внедорожник Ford Ranger получил отряд специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины. Автомобиль будет помогать бойцам выполнять боевые задачи в Донецкой области.

Еще два микроавтобуса Volkswagen Transporter T5 фонд передал подразделениям ВСУ, работающим в зоне боевых действий на востоке Украины: один на направлении Кременной, второй на линии Славянск-Бахмут.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Favbet в 2022 году направил в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.