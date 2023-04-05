Регистрация компании в ОАЭ предлагает доступ к надежной и благоприятной бизнес-системе со стабильными макроэкономическими условиями.

Регистрация компании в ОАЭ предлагает доступ к надежной и благоприятной бизнес-системе со стабильными макроэкономическими условиями. Арабский эмират Дубай предлагает иностранным инвесторам множество деловых возможностей. Регистрация компании в Дубае — это возможность для роста и масштабирования бизнеса.

Несмотря на то, что Дубай является богатой нефтью страной, экономика эмирата, как и страны в целом, была диверсифицирована. В связи с диверсификацией и экономическим ростом администрация выдала более 46000 бизнес-лицензий в первой половине 2022 года, что значительно выше, чем количество лицензий, выданных в предыдущем году. Это показывает высокий спрос среди заграничных инвесторов на регистрацию бизнеса в Дубае.

Почему заграничные инвесторы выбирают Дубай в качестве предпочтительного места для инвестиций?

Ниже перечислены некоторые из основных преимуществ регистрации фирмы в Дубае.

ОАЭ — один из самых быстрорастущих бизнес-центров в мире. В прошлом году власти страны внесли определенные поправки в Закон о компаниях, позволив иностранным инвесторам полностью владеть своим бизнесом в ОАЭ. Это важный шаг вперед в привлечении большего числа инвесторов из-за рубежа. Дубай — устоявшийся бизнес-центр, подходящий для бизнеса в сфере международной торговли, информационных технологий, производства и современной логистики. В последние годы особый спрос наблюдается среди инвесторов, желающих создать ИТ компанию в ОАЭ. Дубай имеет стратегически выгодное расположение. Кроме того, эмират является одним из крупнейших центров реэкспорта в мире. Рост финансового сектора и сектора услуг в эмирате, что стало одной из главных причин заинтересованности иностранных инвесторов в запуске финтех стартапа в Дубае. Дубай имеет одну из самых развитых и передовых инфраструктур во всей Центральной Азии. Наличие более 30 свободных зон. Это регионы, где помимо обычных условия ведения бизнеса в Дубае также появляются разнообразные льготы для предпринимателей и создаются наиболее благоприятные условия для отдельных направлений. Гибкий налоговый режим и налоговые льготы для юридических лиц в Дубае.

Открытие компании в Дубае: тип компании и корпоративная форма

Претендент на регистрацию компании в Дубае должен выбрать соответствующую бизнес-структуру, прежде чем подавать заявку на получение бизнес-лицензии. Ниже приведены типы бизнеса, которые могут быть выбраны иностранными предпринимателями:

Материковая компания. Компания СЭЗ. Оффшорная корпорация.

В свою очередь, зарегистрировать компанию в Дубае на материке можно в следующих корпоративных формах:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Акционерное общество (АО).

Партнерства.

Филиал

Торговое представительство.

Регистрация компании в свободной зоне Дубая разрешена в таких формах:

компания с ограниченной ответственностью в свободной зоне (FZ-LLC);

учреждение свободной зоны (FZ Co.);

филиал.

Регистрация оффшорной компании в ОАЭ — один из доступных способов развития вашего иностранного бизнеса без больших затрат.

Этапы регистрации компании в Дубае

Выбрать тип компании (материк, СЭЗ, оффшор) и направления деятельности. Выбрать юридическую структуру. Найти спонсора/партнера (для mainland company UAE в определенных отраслях требуется местный спонсор). Зарегистрировать название бизнеса. Составить Учредительный договор и подготовить прочие документы для регистрации. Получить первоначальное утверждение/одобрение. Выбрать местоположение офиса и заключить договор аренды. Открыть счет на компанию в Дубае. Подать заявку на получение соответствующей лицензии. Оформить партнерскую или инвесторскую визу в Дубае для владельца компании. Зарегистрироваться для целей налогообложения.

Заключение

Дубай является одним из крупнейших постоянно растущих экономических центров Ближнего Востока. Владельцы бизнеса получат прибыльную среду, чтобы ощутить ценные преимущества 100% иностранного владения, высококлассной инфраструктуры, высокого качества жизни и широких возможностей для бизнеса. Если вам нужна дополнительная информация по теме статьи или сопровождение инвестиционной деятельности в ОАЭ, свяжитесь с экспертами компании YB Case напрямую.