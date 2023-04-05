ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Регистрация компании в Дубае

Регистрация компании в Дубае

Регистрация компании в ОАЭ предлагает доступ к надежной и благоприятной бизнес-системе со стабильными макроэкономическими условиями. 

Регистрация компании в ОАЭ предлагает доступ к надежной и благоприятной бизнес-системе со стабильными макроэкономическими условиями. Арабский эмират Дубай предлагает иностранным инвесторам множество деловых возможностей. Регистрация компании в Дубае — это возможность для роста и масштабирования бизнеса.

Несмотря на то, что Дубай является богатой нефтью страной, экономика эмирата, как и страны в целом, была диверсифицирована. В связи с диверсификацией и экономическим ростом администрация выдала более 46000 бизнес-лицензий в первой половине 2022 года, что значительно выше, чем количество лицензий, выданных в предыдущем году. Это показывает высокий спрос среди заграничных инвесторов на регистрацию бизнеса в Дубае. 

Почему заграничные инвесторы выбирают Дубай в качестве предпочтительного места для инвестиций?

Ниже перечислены некоторые из основных преимуществ регистрации фирмы в Дубае

  1. ОАЭ — один из самых быстрорастущих бизнес-центров в мире.
  2. В прошлом году власти страны внесли определенные поправки в Закон о компаниях, позволив иностранным инвесторам полностью владеть своим бизнесом в ОАЭ. Это важный шаг вперед в привлечении большего числа инвесторов из-за рубежа. 
  3. Дубай — устоявшийся бизнес-центр, подходящий для бизнеса в сфере международной торговли, информационных технологий, производства и современной логистики. В последние годы особый спрос наблюдается среди инвесторов, желающих создать ИТ компанию в ОАЭ.
  4. Дубай имеет стратегически выгодное расположение. Кроме того, эмират является одним из крупнейших центров реэкспорта в мире. 
  5. Рост финансового сектора и сектора услуг в эмирате, что стало одной из главных причин заинтересованности иностранных инвесторов в запуске финтех стартапа в Дубае. 
  6. Дубай имеет одну из самых развитых и передовых инфраструктур во всей Центральной Азии. 
  7. Наличие более 30 свободных зон. Это регионы, где помимо обычных условия ведения бизнеса в Дубае также появляются разнообразные льготы для предпринимателей и создаются наиболее благоприятные условия для отдельных направлений. 
  8. Гибкий налоговый режим и налоговые льготы для юридических лиц в Дубае. 

Открытие компании в Дубае: тип компании и корпоративная форма

Претендент на регистрацию компании в Дубае должен выбрать соответствующую бизнес-структуру, прежде чем подавать заявку на получение бизнес-лицензии. Ниже приведены типы бизнеса, которые могут быть выбраны иностранными предпринимателями:

  1. Материковая компания.
  2. Компания СЭЗ.
  3. Оффшорная корпорация.

В свою очередь, зарегистрировать компанию в Дубае на материке можно в следующих корпоративных формах:

  • Общество с ограниченной ответственностью (ООО).
  • Акционерное общество (АО).
  • Партнерства.
  • Филиал
  • Торговое представительство.

Регистрация компании в свободной зоне Дубая разрешена в таких формах:

  • компания с ограниченной ответственностью в свободной зоне (FZ-LLC);
  • учреждение свободной зоны (FZ Co.);
  • филиал.

Регистрация оффшорной компании в ОАЭ — один из доступных способов развития вашего иностранного бизнеса без больших затрат.

Фото 2 — Регистрация компании в Дубае

Этапы регистрации компании в Дубае

  1. Выбрать тип компании (материк, СЭЗ, оффшор) и направления деятельности. 
  2. Выбрать юридическую структуру.
  3. Найти спонсора/партнера (для mainland company UAE в определенных отраслях требуется местный спонсор).
  4. Зарегистрировать название бизнеса.
  5. Составить Учредительный договор и подготовить прочие документы для регистрации.
  6. Получить первоначальное утверждение/одобрение.
  7. Выбрать местоположение офиса и заключить договор аренды. 
  8. Открыть счет на компанию в Дубае. 
  9. Подать заявку на получение соответствующей лицензии.
  10. Оформить партнерскую или инвесторскую визу в Дубае для владельца компании. 
  11. Зарегистрироваться для целей налогообложения.

Заключение

Дубай является одним из крупнейших постоянно растущих экономических центров Ближнего Востока. Владельцы бизнеса получат прибыльную среду, чтобы ощутить ценные преимущества 100% иностранного владения, высококлассной инфраструктуры, высокого качества жизни и широких возможностей для бизнеса. Если вам нужна дополнительная информация по теме статьи или сопровождение инвестиционной деятельности в ОАЭ, свяжитесь с экспертами компании YB Case напрямую. 