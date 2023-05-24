Рекомендации, как избежать ошибок при оформлении аренды авто

Можно оставаться мобильным даже не имея собственного транспорта. Быстрое и комфортное передвижение обеспечит машина, взятая на прокат. Подобные услуги актуальны для семейного путешествия, командировки или поездок на работу. Но прежде чем воспользоваться ими нужно выяснить, как правильно оформить аренду автомобиля.

Условия проката в различных фирмах могут существенно отличаться. Поэтому незаменимыми помощниками в данной ситуации будут сотрудники надежной компании, которые подскажут, как получить авто в аренду в Киеве на лучших условиях.

Требования к оформлению машины на прокат

Каждый владелец арендного автопарка вправе устанавливать свои правила по эксплуатации транспортных средств клиентами. Но существует и ряд типичных требований. В их перечень входят следующие.

Ограничения по возрасту и стажу вождения. Взять на прокат машину в Украине могут граждане, которым исполнился 21 год. Водительский стаж у них должен быть не менее 2 лет. Лимиты на пробег и географию передвижения. Имея на руках правильный договор аренды автомобиля можно совершать поездки по всей территории страны. Исключением, на время войны, являются временно оккупированные области.

Поездки в Европу согласовываются с менеджером отдельно, чаще всего запрещено покидать пределы страны на арендованной машине. Бесплатный максимальный пробег в сутки может достигать 300 км. При его превышении каждый последующий километр оплачивается дополнительно. Во многих компания существует и определенный фейс-контроль. Если менеджер посчитает вас ненадежным, то в прокате транспортного средства будет отказано без указания причин.

Как правильно составить договор аренды авто?

Выбрать и заказать машину можно на сайте или по телефону. Однако наилучший вариант — посещение офиса компании, где после уточнения всех нюансов вам предоставят договор. После его подписания ответственность за автомобиль возлагается на клиента. Поэтому нужно не только внимательно ознакомиться со всеми пунктами документа, но и внимательно осмотреть транспортное средство.

Если заметили царапины, вмятины, некорректная работа или поломка дополнительного оборудования в салоне, то потребуйте отобразить все недостатки в договоре. Не подписывайте документ до осмотра машины. Иначе за имеющиеся изъяны придется платить вам.

Основные и дополнительные условия договора

Ответственность сторон на законодательном уровне регулируется Гражданским и Хозяйственным кодексами. В них указаны основные моменты данного вида правоотношений. Поэтому прежде, чем заключать сделку, не помешает внимательно ознакомится с данными нормативами.

В частности, согласно 3 статье ХК, в договоре должны быть указаны:

предмет аренды;

цена и порядок расчета;

срок действия сделки.

Без этих пунктов документ не может быть подписан.

Дополнительным условием является ответственность сторон. Несмотря на свою второстепенную роль этот пункт имеет существенное значение. Поэтому всем, кто имеет сомнения в том, как правильно составить договор аренды авто, юристы рекомендуют обязательно включать в него данный раздел, оговаривая в нем мельчайшие детали.

К дополнительным условиям относится и страхование. Оно может предусматриваться договором, если владелец не посчитал нужным заранее застраховать машины из своего парка.