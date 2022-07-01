Как купить хорошую посудомойку

Посудомоечные машины: виды и особенности. Рекомендации по выбору.

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Посудомоечная машина заметно облегчает быт семьи, особенно если она большая, а готовка активная. Как раз думали присмотреть посудомойку на кухню? Рассмотрим основные особенности бытовой техники, расскажем, что нужно учитывать при покупке.

Популярные типы

Встраиваемые посудомойки гармонично смотрятся под фасадами кухонных гарнитуров. Отдельно стоящие модели максимально мобильные и позволяют экономить фасады мебели. Также посудомоечная машина Bosch и любой другой популярной марки может относиться к таким категориям:



Компакт-класс. По размерам похожа на микроволновую печь. Посудомойку встраиваемого типа устанавливают в кухонном шкафу или размещают на столешнице. У небольших современных моделей есть несколько режимов мойки, с загрязнениями они справляются хорошо. Компактные посудомойки – функциональный вариант.

Узкая. Обычно устанавливается под столешницей. Есть встраиваемые и отдельно стоящие варианты. Ширина составляет всего 40-45 см, глубина будет стандартной. Вместимость – в пределах 10 комплектов посуды.

Стандартная. Или полногабаритная, до 60 см в ширину. За одну мойку загружается 16 комплектов посуды. Расход воды внушительный.

Советы по выбору

Если вы не знаете, с чего начать, то отталкивайтесь от следующих параметров:



Размещение – его нужно продумать еще на стадии планирования интерьера кухни или хотя бы мебельного гарнитура.

Частота применения и вместительность – оцените объемы ежедневно загрязняемой посуды. Чаще всего загрузку делают вечером раз в сутки.

Расход воды и электроэнергии – если хотите по максимуму сэкономить, остановитесь на технике со встроенным эко-режимом.

Дополнительный функционал – каждый пользователь ищет определенные опции. Это может быть отложенный старт, замачивание, несколько этапов для загрузки или все вместе.

Стандартные опции

Во всех посудомоечных машинах есть обычная мойка. Она запускается для очистки посуды средней загрязненности, температура будет 60-80 градусов. Экспресс-режим подойдет для почти чистых тарелок и чашек, интенсивную мойку используют для кастрюль, сковородок, очень грязной посуды.

Также во всех современных моделях присутствуют режимы эко и деликатной мойки. Первый тип экономит воду и электричество за счет работы на низких оборотах. Деликатная мойка используется для столового стекла, бокалов. К допфункциям относят защиту от протечек, замачивание, отсроченный запуск, луч на полу, турбосушку, автооткрывание дверок.