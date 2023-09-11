Силы обороны получили 25 разведкомплекса "ШАРК" в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО"

Сеть ОККО и фонд "Вернись живым" завершили передачу силам обороны разведывательных беспилотных комплексов "ШАРК" в рамках совместной инициативы "ОКО ЗА ОКО". Все 25 комплексов уже отправлены на передовую. Три последних – 11 сентября.

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Об этом сообщила пресс-служба ОККО.

Благодаря работе "ШАРКов" врагу уже нанесен значительный урон в живой силе и технике. Например, только один из этих 25 разведкомплексов помог уничтожить на Запорожском направлении 5 зенитно-ракетных комплексов "Бук", систему залпового огня "Град", несколько пушек и гаубиц. Кроме того, с помощью "ШАРКов" впервые за российско-украинскую войну был уничтожен комплекс радиолокационной борьбы "Свет-КУ" и крайне редкая вражеская РЛС «Ястреб АВ». Среди других пораженных целей – такие объекты РЭБ и РЛС, как «Поле-21», «Зоопарк-1М», «Леер-2», десятки единиц артиллерии и бронетехники.

"ШАРКи" в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" получили почти все артиллерийские бригады и разведывательные батальоны, воюющие в составе ВСУ. Кроме того, 4 комплекса переданы морской пехоте, 3 – механизированным бригадам, 2 – Главному управлению разведки МОУ, 1 – подразделению технической разведки учебного центра, выполняющего боевые задания на фронте. Еще один комплекс сыграл большую роль в летней наступательной кампании — его получила отдельная рота разведки, успешно поработавшая на Запорожском направлении.

"Это очень эффективная инвестиция в победу. На приобретение комплексов мы потратили 325 миллионов гривен, а они уже помогли уничтожить вражескую технику на несколько миллиардов гривен. И продолжают работать на линии фронта, – комментирует СЕО ОККО Васыль Даныляк. – Сеть ОККО отчисляла на закупку этой техники по 1 грн с каждого проданного литра нашего брендового топлива Pulls, которое мы теперь называем топливом мести. Не перестаю благодарить всех украинцев, которые присоединились к нашей инициативе".

"25 разведкомплексов "ШАРК" уже работают на передовой. Благодаря большой дальности и продолжительности полета они обнаруживают в тылу врага "крупную рыбу" — зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, и корректируют огонь нашей артиллерии по ним. Важно также, что это не просто беспилотники, а самодостаточные комплексы на базе полноприводного переоборудованного шасси — это делает работу экипажей более эффективной и безопасной", — говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Напомним, что в состав каждого разведывательного комплекса "ШАРК" входит оборудованный пунктом управления проходной автомобиль Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БпЛА с размахом крыльев 3,4 метра и способностью работать в воздухе до 4 часов. Они устойчивы к средствам РЭБ и могут осуществлять адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

Дополнительно к этому в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО было приобретено для сил обороны Украины еще 25 запасных беспилотников: с целью замены тех аппаратов, которые могут быть потеряны в процессе выполнения боевых задач.