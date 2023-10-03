АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Новости компаний
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation

На днях ВСУ получили от фонда Favbet Foundation полноприводный автомобиль Volkswagen Bora.
На днях ВСУ получили от фонда Favbet Foundation полноприводный автомобиль Volkswagen Bora.

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины и других Сил обороны страны получили 230 автомобилей с начала полномасштабного вторжения, сообщили представители фонда.

«Автомобиль – это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта такой высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного автомобиля у наших военных может иметь решающее значение для сохранения их жизней и здоровья. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей в ВСУ, и отметка в 230 автомобилей – точно не конец», – отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

На днях ВСУ получили от фонда полноприводный автомобиль Volkswagen Bora. Авто передано в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего задачи в районе города Часов Яр Донецкой области.

Также за последнюю неделю фонд передал ВСУ сразу два автомобиля – микроавтобус Volkswagen LT35 и полноприводный турбодизельный внедорожник Hyundai Santa Fe.

Автомобили переданы в минометную батарею, работающую на Купянском направлении. Также учебный центр этого подразделения получил телевизоры и оргтехнику.

Кроме того, десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины получила при содействии фонда микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобиль уже работает на передовой, помогая выполнять боевые задачи 95-й ОДШБ.

Внедорожник Mitsubishi L200 передан Силам Специальных Операций (ССО) в центр специального назначения, который работает на ключевых направлениях фронта.

Также Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление очередной внедорожник Nissan Navara. Этот автомобиль работает на востоке Украины в составе стрелецкой роты, выполняющей боевые задачи на критически важных участках фронта.

Фото 2 — Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation
Фото 3 — Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation
Фото 4 — Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation
Фото 5 — Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation

Напомним, в число 230 автомобилей также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного. В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Автор:
Светлана Манько