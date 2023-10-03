Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины и других Сил обороны страны получили 230 автомобилей с начала полномасштабного вторжения, сообщили представители фонда.

«Автомобиль – это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта такой высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного автомобиля у наших военных может иметь решающее значение для сохранения их жизней и здоровья. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей в ВСУ, и отметка в 230 автомобилей – точно не конец», – отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

На днях ВСУ получили от фонда полноприводный автомобиль Volkswagen Bora. Авто передано в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего задачи в районе города Часов Яр Донецкой области.

Также за последнюю неделю фонд передал ВСУ сразу два автомобиля – микроавтобус Volkswagen LT35 и полноприводный турбодизельный внедорожник Hyundai Santa Fe.

Автомобили переданы в минометную батарею, работающую на Купянском направлении. Также учебный центр этого подразделения получил телевизоры и оргтехнику.

Кроме того, десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины получила при содействии фонда микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобиль уже работает на передовой, помогая выполнять боевые задачи 95-й ОДШБ.

Внедорожник Mitsubishi L200 передан Силам Специальных Операций (ССО) в центр специального назначения, который работает на ключевых направлениях фронта.

Также Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление очередной внедорожник Nissan Navara. Этот автомобиль работает на востоке Украины в составе стрелецкой роты, выполняющей боевые задачи на критически важных участках фронта.

Напомним, в число 230 автомобилей также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного. В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.