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Шкаф управления насосами: назначение, характеристики и применение
В промышленном производстве или народном хозяйстве большой популярность пользуются шкафы управления насосами (ШУН). Их основой может служить частотный преобразователь – универсальный привод разных моделей с различным диапазоном мощности, или тепловое реле. Такие шкафы изготавливаются в нескольких модификациях в зависимости от вида пуска.
Назначение
Шкаф ШУН предназначен для регулировки и защиты работы насосов. Выпускаемые модификации используются для управления насосными станциями с 2-мя (1 рабочий/1 резервный) или 3-мя (2 рабочих/1 резервный) насосами.
Область применения
ШУН используются для подачи воды в разных отраслях народного хозяйства и промышленности, а также в системах водоснабжения зданий, отопительных системах и пожаротушении.
Краткое описание
ШУН в стандартном исполнении имеют 1 энергетический ввод, но при необходимости он может быть дополнен резервным, активизация которого производится с помощью автоматического или ручного включения. В зависимости от мощности шкаф может монтироваться на стену или устанавливаться на пол.
Защита двигателей насосов от перегрузки, короткого замыкания или перегрева происходит с помощью:
- тепловых реле – при прямом пуске мотора;
- частотного конвертера и устройства плавного пуска.
Кроме того, ШУН имеют защиту от «сухого хода».
Световые индикаторы сигнализируют об аварийной ситуации. Отключение двигателя происходит в автоматическом режиме.
Органы управления
Шкафы управления насосными станциями имеют следующие комплектующие:
- операторскую панель с возможностью задачи параметров и контроля расхода рабочей среды;
- автоматические и/или ручные переключатели подачи напряжения;
- кнопки «пуск/стоп» (для отдельных модификаций);
- кнопки «Авария» и «Сброс аварии»;
- световая индикация – лампы состояния системы: «Работа насоса» и «Авария насоса» (для каждого мотора), «Общая авария», «Наличие напряжения» и др.
Шкафы имеют минимальное количество индикаторов, переключателей, кнопок. Это позволяет снизить количество управляющих сигналов и облегчить визуализацию процессов. В комплекте поставляется 1 аналоговый датчик давления.
Характеристики
ШУН имеет 7 модификаций, которые различаются:
- мощностью;
- габаритами;
- видом установки;
- типом защиты и т.д.
Разнообразие модельного ряда позволяет подобрать шкаф в соответствии с технологическими задачами и индивидуальными особенностями схемы.
При выборе конкретной модели следует учитывать, что:
- ШУН для 1 насоса используется для управления самыми простыми схемами – подача/откачка воды, теплоснабжение;
- ШУН для 2-х насосов имеет более широкую сферу применения, так как чередование работы основного и резервного насосов продлевает срок эксплуатации каждого агрегата.
ШУН для 2-х и более насосов применяются для систем повышения/поддержания давления жидкости, дренажных и систем пожаротушения, сложных систем с различными видами датчиков и решения других технологических задач.
Можно выбрать корпус с разными степенями защиты для размещения шкафа внутри или снаружи производственных помещений и для работы в разных условиях внешней среды.