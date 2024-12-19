Шкаф управления насосами: назначение, характеристики и применение

В промышленном производстве или народном хозяйстве большой популярность пользуются шкафы управления насосами (ШУН). Их основой может служить частотный преобразователь – универсальный привод разных моделей с различным диапазоном мощности, или тепловое реле. Такие шкафы изготавливаются в нескольких модификациях в зависимости от вида пуска.

Назначение

Шкаф ШУН предназначен для регулировки и защиты работы насосов. Выпускаемые модификации используются для управления насосными станциями с 2-мя (1 рабочий/1 резервный) или 3-мя (2 рабочих/1 резервный) насосами.

Область применения

ШУН используются для подачи воды в разных отраслях народного хозяйства и промышленности, а также в системах водоснабжения зданий, отопительных системах и пожаротушении.

Краткое описание

ШУН в стандартном исполнении имеют 1 энергетический ввод, но при необходимости он может быть дополнен резервным, активизация которого производится с помощью автоматического или ручного включения. В зависимости от мощности шкаф может монтироваться на стену или устанавливаться на пол.

Защита двигателей насосов от перегрузки, короткого замыкания или перегрева происходит с помощью:

тепловых реле – при прямом пуске мотора;

частотного конвертера и устройства плавного пуска.

Кроме того, ШУН имеют защиту от «сухого хода».

Световые индикаторы сигнализируют об аварийной ситуации. Отключение двигателя происходит в автоматическом режиме.

Органы управления

Шкафы управления насосными станциями имеют следующие комплектующие:

операторскую панель с возможностью задачи параметров и контроля расхода рабочей среды;

автоматические и/или ручные переключатели подачи напряжения;

кнопки «пуск/стоп» (для отдельных модификаций);

кнопки «Авария» и «Сброс аварии»;

световая индикация – лампы состояния системы: «Работа насоса» и «Авария насоса» (для каждого мотора), «Общая авария», «Наличие напряжения» и др.

Шкафы имеют минимальное количество индикаторов, переключателей, кнопок. Это позволяет снизить количество управляющих сигналов и облегчить визуализацию процессов. В комплекте поставляется 1 аналоговый датчик давления.

Характеристики

ШУН имеет 7 модификаций, которые различаются:

мощностью;

габаритами;

видом установки;

типом защиты и т.д.

Разнообразие модельного ряда позволяет подобрать шкаф в соответствии с технологическими задачами и индивидуальными особенностями схемы.

При выборе конкретной модели следует учитывать, что:

ШУН для 1 насоса используется для управления самыми простыми схемами – подача/откачка воды, теплоснабжение;

ШУН для 2-х насосов имеет более широкую сферу применения, так как чередование работы основного и резервного насосов продлевает срок эксплуатации каждого агрегата.

ШУН для 2-х и более насосов применяются для систем повышения/поддержания давления жидкости, дренажных и систем пожаротушения, сложных систем с различными видами датчиков и решения других технологических задач.

Можно выбрать корпус с разными степенями защиты для размещения шкафа внутри или снаружи производственных помещений и для работы в разных условиях внешней среды.