Собираем 500 тысяч на дроны: Platforma Camp организует благотворительную вечеринку с Latexfauna

В четверг, 28 сентября, в Киеве состоится уже второе благотворительное мероприятие организованное командой Platforma Camp для сбора 500 тысяч гривен на FPV дроны для Азова.

Первое Platforma Charity мероприятие было приурочено ко Дню Независимости. Благодаря этому было собрано и закуплено вместе с фондом КОLO 30 дронов FPV для "Омега" (спецподразделения НГУ).

"Мы с командой Platforma Camp Мы очень благодарны за возможность предоставления нам фондом KOLO приблизить нашу Победу. Партнеры мероприятия Platforma Camp подхватили эту инициативу и принимают активное участие в подготовке и донатах. Мы будем счастливы видеть каждого из вас, ведь только вместе мы сможем собрать на средства, которыми наши защитники будут уничтожать цели врага" , - говорит соучредитель Coworking Platforma Рафаэль Юха.

В этот раз цель сбора 500 000 тысяч гривен - уже ожидается донат в 150 000 грн от Platforma Camp, общий донат 100 000 грн от партнеров Платформы Артзавод и City Capital Group и 30 000 грн от KAMA.

Благотворительное мероприятие, которое состоится 28 сентября, посетит популярная украинская дрим-поп группа Latexfauna и 2 топовых украинских комика - Лера Мандзюк и Паша Евчук, поддержавшие мероприятие. Также DJ Cape Cod (Максим Сикаленко) устроит горячий DJ-сет, чтобы разогреть атмосферу.

В течение мероприятия будет проведен благотворительный аукцион, лоты будут представлены уже впоследствии, но уже сейчас стоит отметить, что они будут достойны вашего внимания. Также будет представлен новый проект от Brave Project, направленный на привлечение средств от бизнеса.

ЭБШ предоставят каждому гостю возможность получить бесплатную тренировку, а другие партнеры начнут настоящую феерию вкуса, которую можно будет приобрести. Вас ждут сочные бургеры от Youdgin Burger, вкусное украинское пиво 2085 и ароматный кофе от Black и 100 настоящих пончиков от Ponchyk Boy!

Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду KOLO на закупку дронов. Не пропустите это увлекательное мероприятие и присоединяйтесь к миссии – поддержать наших настоящих героев!

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке и внести донат от 300 грн.

Ссылка на баночку

Начало мероприятия в 18.00 по адресу улица Богдана Хмельницкого, 17/52 (БЦ Leonardo).