Современные смартфоны: особенности материалов и классы

Android и iOS – 99% мирового рынка современных телефонов разделены между этими операционными системами. Бюджетные, флагманы, имиджевые и бизнес гаджеты предложены покупателям многими брендами.

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Android и iOS – 99% мирового рынка современных телефонов разделены между этитими операционными системами. Бюджетные, флагманы, имиджевые и бизнес гаджеты предложены покупателям многими брендами. Различия определяются внешним видом и «начинкой» устройств.

Классы, особенности и характеристики современных смартфонов

Супер-мощными показателями и характеристиками и особенностями практически не отличаются недорогие модели смартфонов. Такие изделия имеют минимальное расширение экрана, ограниченный объем оперативки и стабильно невысокое качество камеры. Но всего ресурса достаточно для общения в интернете, сделать видео и любительское фото.

Имиджевые модели отличаются стильным дизайнерским оформлением. Такие варианты представлены различными оттенками корпусов. Девайсы наделены различными функциями.

Стоит обратить внимание и купить смартфоны с категории «флагман». В таких моделях собраны все лучшие стороны и функции техники. Относятся такие телефоны к элитному сегменту.

Бизнесмены оценили преимущественные характеристики бизнес-смартфонов. Здесь упор делается на длительность функционирования и многозадачность. Модели оснащены емкостными батареями, есть возможность реверсивной подзадядки.

Из чего делают современные смартфоны

Производители предлагают различные вариации устройств, которые характеризуются производительностью и прочими функциональными показателями. Основными материалами являются:

пластик,

стекло,

металлический сплав.

Используют материалы в качестве основы для корпуса изделия. Особой популярностью пользуются цельнометаллические смартфоны. Металлическая основа встречается не только в бюджетных, но и в флагманах.

Чаще всего металлический корпус состоит из шлифованного алюминиевого сплава, так как он намного легче, не подвержен коррозийным процессам, не боится механических воздействий и стоимость материала ниже в сравнении с аналогами.

Металлический корпус выглядит стильно, отличается долговечностью, но при падении может согнуться или поцарапаться.

Пластик относится к недорогому материалу, его используют в бюджетных моделях, прост в обработке и достаточно устойчивый. Несмотря на внешнюю хрупкость пластиковый корпус хорошо держит удар. В качестве материала используется поликарбонат. Дизайнеры часто играются с покрытиями задней панели, поэтому смартфоны сложно отличить от реального покрытия металлом, деревом или кожей.