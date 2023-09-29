Стоит ли покупать Айфон 15 Про Макс

Презентация Apple прошла 12 сентября и на этом мероприятии были показаны различные «яблочные» гаджеты. В статье специалисты интернет-магазина Stylus расскажут вам, какие основные новшества получил новый Айфон 15 Про Макс и стоит ли его покупать.

Что нового в iPhone 15 Pro Max

Во многом новинка осталась похожа на предыдущую модель. Немного изменился дизайн и улучшилась производительность. Вот какие новшества получил Айфон 15 Про Макс:

титановый корпус;

кнопка действия;

разъем USB Type-C;

новый процессор A17 Pro;

усовершенствованная камера.

Дизайн

Грани смартфона стали более округлыми, чем в 14-м Айфоне

Грани смартфона стали более округлыми, чем в 14-м Айфоне. Корпус новинки изготовлен из прочного и легкого титанового сплава. Поверхность смартфона полированная матовая. Цветовая палитра не очень яркая. Представлено три темных оттенка и один белый цвет: Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium.

Кнопка действия

Вместо переключателя режимов на боковой грани в iPhone 15 Pro Max установили кнопку действия, как в смарт-часах. На эту кнопку можно выставлять нужную функцию для легкого доступа, например:

активация фонарика или камеры;

запуск выбранного приложения;

режим сосредоточения;

диктофон;

режим тишины;

лупа.

USB-C

Вместо привычного разъема для подзарядки Lightning в 15 Pro Max установлен Type-C. Кроме комфортной и быстрой подзарядки, такой разъем способен передавать данные по проводному подключению со скоростью до 10 Гбит/с.

Процессор A17 Pro

Новинка 2023 года получила 6-ядерный процессор A17 Pro с 6-ядерным графическим чипом. ЦП разработан по 3-нанометровой технологии. Увеличение производительности достигает 10%, а скорость работы чипа GPU возросла на 70% по сравнению с прошлогодней моделью. Анонсирован выход популярных компьютерных игр на iPhone (Resident Evil, Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage). В Айфон 15 Про Макс установлена обновленная система Neural Engine, которая теперь способна обрабатывать до 35 трлн операция в секунду. Также за счет установки нового ЦП снизилось потребление энергии. Что предполагает большее время автономной работы.

Камера

Основная камера получила новый 48-мегапиксельный объектив с профессиональными характеристиками. Диафрагма этого сенсора составляет f1.78. Добавилась возможность выбора фокусного расстояния 24,28 и 35 мм.

Широкоугольная камера 12 Мп получила апертуру f2.2 и угол обзора 120 градусов. На основную и широкоугольную камеру в будущем можно будет снимать трехмерные фотографии. Новый объектив телефото 12 Мп получил фокусное расстояние 120 мм, оптический зум 5х и самую большую апертуру в истории камеры iPhone – f2.8.

Цена Айфон 15 Про Макс

На презентации рассказали, сколько будет стоить новинка. За модель с емкостью встроенного хранилища 256 Гб покупателям придется отдать не меньше 1199 американских долларов. С учетом курса доллара в Украине цена будет составлять от 44 277 гривен.

Покупать новинку или нет

Покупать Айфон 15 Про Макс или нет, решать вам. Но если вы фанат самых свежих «яблочных» гаджетов, интересуетесь фотографией, ресурсоемкими мобильными играми, то однозначно покупайте новинку. А для стандартного использования вам будет достаточно базовой новой или прошлогодней модели, например Айфон 14 Про Макс. Чтобы первым оценить все преимущества новинки, заходите на сайт Stylus.ua и оформляйте предзаказ.