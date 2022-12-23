Техническая помощь в блэкауте. IT-команда NIX передаст 745 тысяч гривен Каразинскому университету для закупки сетевого оборудования

Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразина получит 745 тыс. грн на приобретение скоростных роутеров Juniper для обеспечения надежной интернет-связи. По словам Каразинцев, потребность в таком оборудовании стала особенно важной при аварийных отключениях электричества. Эта поддержка высшего учебного заведения со стороны айтишников стала логическим развитием их многолетнего партнерства.

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Помощь университету в период войны

Автор фото: Виктория Якименко

Прифронтовый Харьков подвергся немалым разрушениям, которые не обошли и несколько корпусов ХНУ имени В. Н. Каразина, одного из старейших украинских университетов. Но заведение нуждается не только в реконструкции зданий. Не менее критично современное техническое оснащение для продолжения научной и образовательной деятельности. Для решения этих вопросов недавно был создан благотворительный фонд Kharkiv Karazin University Foundation.

Среди тех, кто первым поддержал инициативу Каразинцев, – IT-команда NIX. Как подчеркнул Игорь Брагинский, президент NIX и член Наблюдательного совета Каразинского университета, в условиях войны и постоянных блекаутов поддержка высшего учебного заведения должна быть безотлагательной и существенной. Поэтому Никсовцы передадут средства на покупку роутеров Juniper. Они обеспечат высокоскоростной и бесперебойный доступ в интернет.

Сергей Махновский, исполнительный директор Kharkiv Karazin University Foundation:

"Такое оборудование позволит создать в университете структурированную кабельную систему. Ведь одна из целей Фонда - развитие современного цифрового образовательного пространства. Это предполагает наличие сетевой инфраструктуры, дата-центра, системы цифрового менеджмента. Поэтому я лично и от Фонда хочу поблагодарить команду NIX за поддержку Каразинского университета! Уверен, сотрудничество будет расширяться. Ведь IT-бизнес имеет необходимые опыт и ресурсы для удовлетворения образовательных потребностей".

Плодотворное сотрудничество продолжительностью в десятилетие

Партнерство NIX и ХНУ им. В. Н. Каразина началось более 10 лет назад. Многие специалисты по IT-команде обучались в этом университете. А когда Никсовцы запустили бесплатные курсы по популярным IT-направлениям, каразинцев в команде стало еще больше. Кроме того, эксперты NIX делились опытом со студентами Харьковского университета на лекциях, воркшопах и других мероприятиях. А наиболее успешные выпускники Каразинского построили карьеру уже в команде своих менторов.

До полномасштабной войны ХНУ им. В. Н. Каразина и NIX создали немало общих проектов. К примеру, Никсовцы регулярно проводили профессиональные тестирования, где студенты могли проверить свои знания и выбрать направление для обучения на курсах в команде. Также NIX неоднократно являлась главным спонсором и премиум-работодателем на ежегодных ярмарках вакансий в Каразинском университете.

В 2021 году с подписанием соглашения о сотрудничестве партнерство айтишников и Каразинцев вышло на новый уровень. Согласно документу, эксперты NIX анализировали учебные материалы по специальности "Компьютерные науки" и обновляли их вместе с преподавателями. Благодаря этому студенты могли получать актуальные знания о новейших технологиях и становиться всесторонне подготовленными специалистами для старта карьеры в Никсовой команде.

Устойчивое и действенное партнерство NIX и Каразинского университета имеет общую цель – повышение уровня IT-образования в Украине и рост квалифицированных специалистов. Ведь при любых условиях качественное образование всегда будет актуальным.