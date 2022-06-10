Тонкощі використання в інтер’єрі горизонтальних жалюзі

Комфорт проживання в будинку залежить від багатьох речей, у тому числі від кількості сонячного світла. Найпростіше використовувати світлозахисні конструкції. Так можливо контролювати подачу природного освітлення в кімнату або захиститися від нього

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Комфорт проживання в будинку залежить від багатьох речей, у тому числі від кількості сонячного світла. Найпростіше використовувати світлозахисні конструкції. Так можливо контролювати подачу природного освітлення в кімнату або захиститися від нього повністю, залежно від необхідності.

Для цього можна використовувати різні конструкції, але особливою популярністю користуються горизонтальні жалюзі, у Києві їх можна замовити вже зараз з доставлянням у ваш будинок або квартиру. Досить тільки визначитися з тим, який формат варто підбирати для вас.

Різновиди конструкцій

Жалюзі стали чудовою альтернативою стандартним шторам. Світлозахисна конструкція не потребує особливого догляду і здібна одночасно захистити від сторонніх поглядів, надаючи привабливий вигляд приміщенню. Якщо раніше жалюзі використовувалися переважно в офісах, то зараз це відмінний варіант для інтер’єру житлового будинку або квартири.

Додатково до них відносять:

тканинні або пластикові ролети;

рулонні конструкції;

плісе.

Для останніх на вікна монтується суцільне полотно з тканини, яке може збиратися в гармошку у разі необхідності. Усі вони об’єднані у велику групу горизонтальних конструкцій.

Незалежно від різновиду, монтаж конструкції може здійснюватися як на віконній рамі, так і на стіні. Здійснивши вибір, також необхідно звертати увагу на матеріал, що був використаний для ламелей.

Різноманітність формату конструкції

Найпоширеніша модель – з алюмінієвих ламелей, фактура яких може бути як гладкою, так і перфорованою. Такі жалюзі на вікна дозволяють надати приміщенню максимально стильний і привабливий вигляд при мінімальних витратах. Поверхня алюмінію легко очищається від пилу та інших забруднень, а використання жароміцної емалі дозволяє захистити ламелі від перегріву сонячними променями.

Пластик має схожі характеристики, але менш міцний і недостатньо естетичний, попри різноманітні фактури і колірні варіанти.

Більш популярні тканинні вертикальні та рулонні жалюзі, рідше трапляються горизонтальні моделі. При створенні можуть використовуватися склотканина, поліестер, жаккард або бавовна. Незалежно від основи, тканинні ламели просочуються спеціальними складами, що захищають від вигорання й накопичення пилу.

Окремо розберемо дерев’яні жалюзі, що здатні виділятися строгим і привабливим дизайном. Внаслідок прекрасного природного візерунка, високої міцності та здатності протягом довгого часу тримати свою форму дерев’яні жалюзі стануть справжньою окрасою будь-якого інтер’єру. Дерево найчастіше використовується для виготовлення горизонтальних ламелей, але зустрічаються і вертикальні, але такі конструкції багато важать і потребують додаткового кріплення.

Жалюзі стали чудовою альтернативою стандартним шторам. Світлозахисна конструкція не потребує особливого догляду і здатна одночасно захистити від сторонніх поглядів, надаючи привабливий вигляд приміщенню. Якщо раніше жалюзі використовувалися переважно в офісах, то зараз це відмінний варіант для інтер’єру житлового будинку або квартири.

Перш ніж оформити замовлення, уважно ознайомтеся з характеристиками товару і його параметрами. Важливо, щоби ламелі чітко зачиняли віконний простір і не пропускали сонячне світло в приміщення.