Топ-мыслители мира поделятся видением Украины будущего на форуме Facing The Future.ReinforceUA от Бизнес-школы МИМ

Что? Facing The Future. ReinforceUA – международный образовательный форум от Бизнес-школы МИМ*

Где? Отель InterContinental, улица Большая Житомирская, 2A, Киев

Когда? 6 октября 2023 года, пятница

Масштабное образовательное событие этой осени от Бизнес-школы МИМ. Международный форум Facing The Future. ReinforceUA станет площадкой для общения с ведущими мыслителями современности, лидерами глобального рейтинга Thinkers50, спикерами проекта ReinforceUA .

Цифровая трансформация, ответственность бизнеса и его вовлеченность в защите прав людей, вызовы и возможности поддержки людей в сложные времена, в том числе, с помощью базового безусловного дохода – это лишь часть тем, затронутых иностранными спикерам в своих выступлениях. Кроме того, зарубежные гости форума поделятся опытом реализованных практик восстановления территорий и тем, как современные технологии помогают вернуться к полноценной жизни людям, которые получили серьезные физические травмы.

Украинцы имеют тяжелый и одновременно уникальный опыт устойчивости и адаптации в условиях войны, а еще – вызов, какой должна быть послевоенная страна, о чем следует подумать уже сейчас, и что нужно сделать уже, пока война продолжается, чтобы не упустить время?

Именно для того, чтобы оценить возможное место Украины в мировом контексте и расширить глобальное видение возможностей, которыми мы можем воспользоваться в будущем, Бизнес-школа МИМ организует живую встречу с мыслителями и учеными, которые поделятся своими наработками, выбрав наиболее актуально налагаемые на украинский контекст.

Больше информации о спикерах, подробная программа и билеты: https://ftf.mim.kyiv.ua .

Среди спикеров:

Гай Стендинг, известный на весь мир экономист труда, автор концепции безусловного дохода В рамках темы "Возрождение экономики: базовый доход как инструмент неотложной помощи" спикер поделится своими наработками и тем, как они могут приобщиться к украинским реалиям

Джон Моррисон, генеральный директор Института прав человека и бизнеса, член консультативного совета ЕБРР, который был сопредседателем Глобального Совета Будущего по Правам Человека Всемирного Экономического Форума в Давосе (2020-2022) и входит в топ-25 влиятельных лиц в борьбе против современного рабства, поднимет тема ответственного бизнеса и будущих вызовов для предпринимателей.

Кристиан Кетелс, профессор Гарвардской школы бизнеса в Институте стратегии и конкурентоспособности профессора Майкла Портера, руководившего кластерными проектами и проектами конкурентоспособности во многих странах мира, поделится мнениями о конкурентоспособности Украины в будущем.

Марк Зигель, человек, стоявший у истоков разработки 14 стандартов ISO и ANSI по управлению рисками, устойчивости и безопасности цепей поставок, поделится мнениями по переосмыслению устойчивости и управлению рисками.

Мэттью Симмонс, имеющий большой опыт работы с технологическими стартапами и инновационными группами крупных организаций, поднимет тему создания ценности посредством цифровой трансформации и цифрового здоровья после Победы Украины.

Для справки:

* Бизнес-школа МИМ (Международный институт менеджмента) возглавляет рейтинг украинских бизнес-школ и входит в 5% лучших бизнес-школ мира по рейтингу Eduniversal.

МИМ предоставляет системное бизнес-образование для владельцев предприятий, топ-менеджеров, руководителей структурных подразделений компаний, которое отвечает самым высоким международным стандартам и признано мировой ассоциацией МВА.

Бизнес-школа объединяет 7000 выпускников в сообщество тех, кто всегда стремится к большему, и видит свою миссию в развитии ответственных лидеров влияния на глобальную конкурентоспособность Украины.

В июне 2022 года МИМ начал международный образовательный проект ReinforceUA , который открыл бесплатный доступ к лучшим интеллектуальным ресурсам мира тысячам украинских предпринимателей, бизнесменов, управленцев, менеджеров, общественных деятелей, готовых взять на себя ответственность за восстановление Украины.

В рамках проекта известные мировые интеллектуалы еженедельно читали онлайн-лекции по самым актуальным вопросам развития экономики, бизнеса и гуманитарных наук. Цель ReinforceUA заключалась в активизации предпринимательской деятельности, поддержке бизнеса, восстановлении и укреплении украинской экономики военного времени и после Победы. Среди спикеров проекта были историк и автор бестселлеров Ювал Ной Харари, шеф-редактор Financial Times Джиллиан Тетт, «отец» маркетинга Филипп Котлер, автор Business Model Canvas Алекс Остервальдер, астронавт Чарлз Камарда, экс-директор по коммуникациям Harley-Da , автор концепции базового дохода Гай Стендинг и другие.