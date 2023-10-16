Trademastergroup и USAID анонсируют встречу для профессионалов DISTRIBUTIONMASTER-2023

20 октября в Киеве состоится ежегодная специализированная встреча для профессионалов всех подразделений дистрибуции и ее партнеров DistributionMaster-2023 при поддержке программы USAID.

Конференция "DistributionMaster: Новая реальность-вызовы и решения" - единственная в Украине ежегодная специализированная встреча для профессионалов всех подразделений дистрибуции и ее партнеров (производителей и ритейла). Здесь собираются из всех областей Украины и стран ближнего зарубежья более 200 ТОП-менеджеров дистрибуционных и торгово-производственных компаний.

Спецпроекты в рамках конференции:

1. Галерея новинок

В рамках конференции проходит специальный проект ведущих поставщиков и розничных сетей Украины и зарубежья. Каждый участник – производитель/ритейлер может предоставить образцы для представления на полках Галереи новинок.

2. Столы переговоров в формате Производитель-дистрибьютор

Это уникальная возможность прямых переговоров с несколькими компаниями на одной площадке.

Посетив конференцию участники смогут:

Отследить тренды/тенденции развития рынка дистрибуции,

Отследить тренды/тенденции развития рынка дистрибуции, Получить идеи и новые практические инструменты для развития бизнеса,

Получить идеи и новые практические инструменты для развития бизнеса, Показать себя как надежного партнера и подчеркнуть статус Вашей компании как сильного и прогрессивного игрока рынка,

Показать себя как надежного партнера и подчеркнуть статус Вашей компании как сильного и прогрессивного игрока рынка, Откорректировать стратегию развития бизнеса с учетом тенденций и рекомендаций экспертов,

Откорректировать стратегию развития бизнеса с учетом тенденций и рекомендаций экспертов, Узнайте кейсы ведущих компаний по оптимизации затрат и увеличению рентабельности бизнеса,

Узнайте кейсы ведущих компаний по оптимизации затрат и увеличению рентабельности бизнеса, Представить свою компанию на мини-выставке, представив новинки продукции и решений,

Представить свою компанию на мини-выставке, представив новинки продукции и решений, Познакомиться и провести переговоры с потенциальными клиентами, партнерами.

Спикеры и программа конференции DistributionMaster-2023:

1 ЗАЛ

Оксана Шевченко – руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ООО “ТЕРРА”;

Марина Забарило – директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK;

Екатерина Калюжная - Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine;

Борис Старинский – Founder ABM Cloud;

Владимир Губачев – директор компании Trapeza;

Иван Даниленко – коммерческий директор BERTA group;

Дмитрий Сузый – руководитель подразделения планирования и управления товарными запасами Савсервис;

Сергей Даценко – бизнес-тренер, консультант по вопросам эффективного управления, обучения и развития персонала, функциональной и межфункциональной эффективности предприятия;

Александр Махор – руководитель региона ЭЭСА компания “VACO”;

Валентина Ляшенко - менеджер по сорсинговым запросам (поиск украинских компаний по запросам от импортеров) государственных учреждений Государственное Учреждение “Офис по развитию предпринимательства и экспорта”;

Юрий Поенко и Игорь Литвиненко – директор департамента логистики VARUS и Директор по логистике и клиентскому сервису Карлсберг Украина.

Марина Борисова – иректор по маркетингу ГК «Овостар Юнион»

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Вас ждут 5 дискуссионных панелей производителей и закупщиков в 5 разных направлениях производства товаров

Среди участников:

ABM Cloud, Альфа прайд Украина ,Global Beveredge Trade, Делица, СИРЕНА, Ту Си Маркет, ТЕК РАС Логистик Юг, Ньютон – Промсервис, Сингента, Союз Автоматизаторов Бизнеса, Савсервис, НЕСТЛЕ Украина, Исток Пак, Медико, КАВА'СИ, МИНЕ ФАБРИКА БАКАЛЕЙНЫХ ПРОДУКТОВ, Альянс Логистик, Лакталис-Украина, ДНЕПРОШКИРГАЛАНТЕРЕЯ», Люстдорф, Чумак, Протек логистик, Космотех, Шериф, ИВА Украина, Конекс, ТЕРРА, Подольский край, Пан Соус. Командор 2000, Продуктовая Домик, Малби Фуд, ТОРГОСНОВА, ЗАВОД 1991, СТВ Групп, ОТЖИ ТРЕЙД (ТМ Верес), BERTA group, Kantar Ukraine, Trapeza, Савсервис, VACO и другие.

Партнеры конференции:

Технологический Партнер: "ABM Cloud"

IT Партнер: "Союз Автоматизаторов Бизнеса"

Официальный Партнер по безопасности: "SHERIFF"

Партнер инноваций: "Goods Checker"

Коучинговый партнер: “European Academy of Leadership Coaching”

Безопасность:

В случае воздушной тревоги участники Конференции будут эвакуированы в подземный паркинг, приспособленный для подобных случаев. Укрытие имеет надежное перекрытие из монолитного бетона и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и автономным дизель-генератором, санузлом и несколькими эвакуационными выходами.

Регистрация здесь

Контакты:

ООО "ТрейдМастерГрупп"

+38 067-502-99-00

[email protected]

Место проведения: UBI Конференц-холл, г. Киев, ул. Дорогожицкая 8