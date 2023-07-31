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Украинец впервые получил титул чемпиона Европы по картингу

Александр Бондарев получил титул чемпиона Европы по картингу
Александр Бондарев получил титул чемпиона Европы по картингу

Впервые в истории украинец получил титул чемпиона Европы по картингу. Им стал Александр Бондарев, партнёром которого выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, занимающийся становлением молодого поколения, поддерживая инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Финальный раунд Чемпионата Европы состоялся в минувшие выходные на итальянском треке Cremona Circuit.

В категории OK Junior, в которой выступает украинец Бондарев, принял участие 81 лучший картингист из разных уголков мира.

Фото 2 — Украинец впервые получил титул чемпиона Европы по картингу

На итальянском треке украинец финишировал на третьей позиции и завоевал подиум в 4-м этапе FIA Karting European Championship.

Подиум в Испании, две победы в Чехии и Дании и подиум в Италии принесли Александру Бондареву абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023 года.

Награждение Александра как победителя Чемпионата Европы 2023 состоится в декабре на общей церемонии FIA вместе с другими пилотами картинга и гонщиками Формулы-1.

Фото 3 — Украинец впервые получил титул чемпиона Европы по картингу

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году.

Автор:
Светлана Манько