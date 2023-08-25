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Украинка Валентина Арутюнова, тренирующаяся при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе

Валентина Арутюнова завоевала золотую медаль Чемпионата мира по греплингу
Валентина Арутюнова завоевала золотую медаль Чемпионата мира по греплингу

19-летняя Валентина Арутюнова завоевала золотую медаль Чемпионата мира по греплингу, который проходил в Варшаве 21–24 августа. Украинка стала сильнейшей спортсменкой U20 по греплинг-гу (соревнования в кимоно) в весовой категории до 74 кг.

Воспитательница и одновременно тренер бойцовского клуба SPARTABOX, Валентина является одной из самых титулованных молодых украинских борчин.

За последние четыре года она неоднократно становилась чемпионкой Украины по греплингу, панкратиону и боевому самбо, была чемпионкой мира по панкратиону и борьбе самбо среди юниоров, стала второй на мировом чемпионате по борьбе самбо среди взрослых.

Фото 2 — Украинка Валентина Арутюнова, тренирующаяся при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе

" Валентина — невероятно талантливая и преданная своему делу девушка. Несколько соревнований ежемесячно, ежедневные тренировки. Это очень тяжелый график, но она продолжает идти к своей цели. Счастливы, что благодаря нашей поддержке растет еще одна звезда украинского спорта", — говорят в FAVBET Foundation .

Валентина Арутюнова тренируется под руководством ведущего тренера SPARTABOX и МСМК по самбо Сергея Бобиря. Поддержку тренировкам и выступлениям спортсменки оказывает FAVBET Foundation благотворительный фонд, который уже более 3-х лет способствует развитию детского и молодежного спорта в Украине, поддерживая юных украинцев через ряд целевых инициатив.

Фото 3 — Украинка Валентина Арутюнова, тренирующаяся при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе

Фонд сотрудничает с клубом SPARTABOX в рамках программы Favbet Kids, которая финансирует подготовку спортсменки, а также обеспечивает бесплатные места в группах бокса и борьбы для детей ВПЛ и военнослужащих в Киеве. Сейчас команда проекта работает над расширением географии тренировок, чтобы привлечь к занятиям еще больше детей, лишенных возможности развивать свои спортивные способности из-за войны.

Автор:
Светлана Манько