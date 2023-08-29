В 2023 году группа компаний FAVBET значительно усилила поддержку ВСУ и глубже интегрировалась в национальную экономику

Украинская группа компаний FAVBET подвела итоги деятельности первой половины 2023 года. По результатам полугодия ведущий iGaming-холдинг страны увеличил объемы помощи армии и взносов в госбюджет за счет регулярных лицензионных платежей для продления легального оперирования. FAVBET также остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, только за август уплатив в казну ₴500 млн.

Кроме поддержки экономики, последние шесть месяцев работа FAVBET была сосредоточена и на внедрении ряда социальных проектов совместно с государственными органами и собственных благотворительных инициатив по нескольким направлениям. Среди ведущих — развитие спорта, помощь пострадавшим от войны украинцам и обеспечение украинской армии.

₴280 000 000 лицензионных платежей

В первой половине 2023 года FAVBET перечислила в бюджет более ₴280 млн в виде платежей за продление действующих, а также за новые лицензии. Всего же по состоянию на август 2023 года группа компаний перечислила в госбюджет больше ₴380 млн.

"Шоковый 2022-й сменился более стабильным годом, благодаря чему мы смогли повысить наш вклад в украинскую экономику. Легальная деятельность и консолидация усилий - именно то, в чем сейчас нуждается отрасль, которая стремится быть полезной стране", - отмечают в FAVBET .

Более ₴150 000 000 на ВСУ: дроны, авто, современное оборудование

FAVBET и фонд FAVBET Foundation с начала войны активно вовлекаются в проекты и инициативы, нацеленные на повышение обороноспособности Украины. Это и донаты фонду "Вернись живым" и UNITED24, и перечисление средств на спецсчета Нацбанка.

В 2023 году системная работа по оснащению украинской армии только усилилась. Летом FAVBET стали партнерами фандрейзинговой платформы UNITED24 и присоединились к ее ключевым инициативам. В частности, компания выделила 57 450 000 грн на закупку 53 новых пикапов для оснащения ударных рот БПЛА в рамках программы "Армия дронов", реализуемой под эгидой Минцифры и оборонных ведомств.

FAVBET также стал крупнейшим корпоративным донором совместного проекта UNITED24, "Вернись живым" и monobank "Операция Единство" по закупке 10 тысяч FPV-дронов, предоставив ₴10 млн.

В свою очередь, к середине 2023 года при содействии Favbet Foundation подразделения ВСУ уже получили более 150 автомобилей разных типов и модификаций — от бронированных внедорожников до скорых для эвакуации, а также более 80 дронов разного типа.

Решение текущих гуманитарных вызовов и фокус на будущем

С самого начала полномасштабного вторжения FAVBET и Favbet Foundation оперативно реагируют на гуманитарные проблемы, вызванные войной. Сотрудники группы компаний и фонда приобщаются к эвакуации из прифронтовых регионов, занимаются доставкой гумгрузов, адаптацией переселенцев.

В первые дни после подрыва оккупантами Каховской ГЭС команда фонда организовала доставку гуманитарной помощи и лекарств в Херсонскую городскую клиническую больницу имени Лучанского. Вместе с тем компания FAVBET направила 5 миллионов на ликвидацию последствий теракта на Каховской ГЭС, поддержав сбор "Поможем спасателям" от UNITED 24.

Развивается и медицинское направление. Так, в феврале 2023 года FAVBET выделила ₴4 млн на закупку современной ультразвуковой системы для больницы "Охматдет", которая позволяет с большой точностью проводить сложные операции по удалению осколков снарядов, а также проводить другие хирургические манипуляции в связи с онкологическими заболеваниями и сосудистыми патологиями.

Для Favbet Foundation 2023 ознаменовался запуском большого проекта "Клуб супергероев", посвященного всестороннему развитию украинских детей. Проект объединил сразу три тематических инициативы – базовые IT-знания в формате курсов, бесплатный спорт и обеспечение канцелярией.

В рамках "Клуба" более 5000 детей из семей военнослужащих и ВПЛ получили большие боксы канцелярских принадлежностей для обучения и творчества, 352 - прошли курс программирования на Python, а еще более 100 сейчас бесплатно занимаются в секциях по футболу, баскетболу, боксу и борьбе в Киеве.

Ответственная игра и чистый спорт

Безопасность и комфорт украинских игроков – безусловный приоритет FAVBET. Именно поэтому в 2023 году компания присоединилась к первому в Украине исследованию игровой зависимости под эгидой Министерства здравоохранения и предоставила специалистам бесперебойный доступ к своим заведениям. Результаты исследования, обнародованные 20 июня этого года, будут использованы для создания действенных механизмов предотвращения лудомании как на уровне государства, так и внутри сервисов от компаний-организаторов.

Другим важным элементом в усилиях FAVBET по построению цивилизованного рынка азартных развлечений стало подписание меморандума из Минмолодежьспорта по защите спортивной этики и очищению украинского спорта от договорных матчей. Согласно тексту меморандума, стороны будут обмениваться информацией о подозрительных результатах, будут проводить совместные образовательные мероприятия и сотрудничать над улучшением антикоррупционного законодательства в спортивной сфере.

Развитие отрасли, поддержка ВСУ и украинцев — главные направления, на которых мы планируем сосредотачиваться и дальше. Этот год позволил нам занять ведущие позиции на рынке, и это важная роль – показывать пример ответственного бизнеса с бескомпромиссной проукраинской позицией", – подчеркивают в FAVBET.