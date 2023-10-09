В компании Global Bilgi рассказали о преимуществах аутсорсинга колл-центра

Одно из несомненных преимуществ любого бизнеса – качественный клиентский сервис. Его важными компонентами является быстрая и качественная обработка клиентских обращений в разных каналах коммуникации: по телефону, в мессенджерах, онлайн-чатах и т.д. Чтобы получить услуги колл центра «под ключ», бизнесам лучше обратиться к экспертам рынка, которыми является компания Global Bilgi. Эта компания предоставляет услуги в сфере аутсорсинга бизнес-процессов мирового уровня и имеет свои цифровые решения для контакт-центров.

Почему стоит выбрать аутсорсинговый колл-центр?

Перевод колл-центра на аутсорс имеет следующие преимущества:

бизнес может оптимизировать ресурсы и сосредоточиться на профильной деятельности;

не нужно заниматься подбором и обучением персонала контакт-центру;

экспертиза и опыт специалистов: call-центр на аутсорсинг обеспечит высокое качество услуг.

Global Bilgi – профессионалы в индустрии аутсорсинга

Global Bilgi входит в международную телекоммуникационную группу Turkcell и работает на рынке Украины с 2008 года. Среди услуг, предоставляемых компанией: аутсорсинг контакт-центра, бэк-офиса, проведение маркетинговых исследований и многое другое. Global Bilgi ориентируется на долгосрочные отношения с бизнес-клиентами, обеспечивая качественный аутсорсинг клиентского сервиса.

Опыт Global Bilgi

Экспертиза компании охватывает работу с мировыми брендами в отраслях телекома, авиа и транспорта, сервисов доставки и т.д. Только за 2022 год Global Bilgi успела:

принять и обработать более 10,5 млн. звонков;

провести более 1,3 млн бесед в чатах.

Постоянное усовершенствование

Специалисты компании постоянно совершенствуют методы работы с клиентами, помогая получить ответы на любые вопросы. В этом им помогают всевозможные цифровые продукты. Одна из разработок Global Bilgi – облачная платформа Sirius, позволяющая специалистам работать с любой точки мира.

Международные награды

Качественное планирование и обеспечение бесперебойной работы цифровой инфраструктуры Global Bilgi во время полномасштабного вторжения в Украину отмечено наградой Silver Winner от Европейской программы наград индустрии контактных центров (European Contact Centre & Customer Service Awards 2022).

Сегодня команда Global Bilgi готова к новым вызовам и всегда придерживается философии «Клиент – превыше всего»!