Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Новости компаний
Дата публикации

В Украине фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление

В Украине фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление

В Украине фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление для борьбы с разрушительными последствиями военной агрессии со стороны России.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Деятельность фонда возглавит СЕО Холдинг UFuture Николай Тимощук. В состав борда вошли Вазил Гудак, бывший вице-президент ЕИБ и советник Чешского национального фонда развития Михал Томаш Каминский, вице-маршал сената Польши, Артуро Брис, профессор финансов Международного института управленческого развития (IMD), директор Всемирного центра конкурентоспособности IMD.

Более трех недель в Украине продолжается полномасштабное вторжение российских войск. Россия бомбит украинские города, разрушая жилые дома и роддомы, телебашни, больницы, школы и театры. Уже погибли тысячи украинцев, в том числе 109 детей. Люди шокированы и стремятся к безопасности и защите. Сотни тысяч людей не имеют доступа к воде, пище, свету, связи и т.д. Гуманитарные потребности растут каждый час.

Поэтому руководство фонда приняло решение сосредоточить свою деятельность полностью на гуманитарной помощи. Главная миссия фонда состоит в том, чтобы сохранить и обеспечить самый ценный ресурс Украины ее людей. Фонд является неприбыльной организацией. Его команда уже более семи лет реализует и поддерживает проекты развития образования и экономики и сотрудничает с международными организациями и донорами.

Средства фонда будут аккумулироваться в ЕС. Фонд будет собирать средства от иностранных партнеров, доноров и организаций, заказывать за рубежом товары первой необходимости и поставлять их в Украину. Работа фонда будет сосредоточена на следующих направлениях: медикаменты и медицинское оборудование, специализированные продовольственные товары для зон гуманитарной катастрофы, элементы мобильной энергетической инфраструктуры, специализированный транспорт.

В Украине фонд имеет логистическую экосистему и надежных партнеров, чтобы непосредственно и вовремя доставлять помощь туда, где она наиболее нужна. Фонд сотрудничает с городскими и гражданскими государственными администрациями и волонтерскими штабами. К партнерам уже присоединились следующие организации: Новая Почта, KPMG, Укрзализныця и FTI Consulting.

«С начала войны команда топ-менеджеров холдинга была передислоцирована для гуманитарной помощи Украине. Сотрудники координируют поставки помощи из Польши через склады во Львовской области. Индустриальный парк в Белой Церкви превратился в еще один логистический центр и занимается распределением помощи в Киеве и центральной Украине, в том числе сотрудничает с Украинским Красным Крестом. Теперь и работа фонда K.FUND полностью сосредоточится на гуманитарной помощи украинцам. Мы готовы привлекать партнеров и друзей со всего мира на эффективную и своевременную помощь Украине», подчеркнул Николай Тимощук, глава фонда.

Наша главная сила сегодня в единстве. Все мы объединяемся для того, чтобы поддержать украинцев. Бороться за свободу и независимость нашей страны, право быть свободными, за мирное небо над Украиной и Европой. Вместе мы сможем выстоять. Пока я обращаюсь ко всему миру с просьбой поддержать нас в этом”, - отметил Василий Хмельницкий, основатель фонда K.FUND, холдинга UFuture и инновационного парка UNIT.City.

Фонд призывает международных партнеров, инвесторов, организации и граждан присоединиться к помощи и оказать финансовую поддержку.

“Война в Украине касается будущего демократии и свободы в Европе и, возможно, за ее пределами. Международное сообщество должно объединиться для поддержки народа Украины, чтобы противостоять российскому вторжению. Бизнес-сообщество как в Украине, так и за рубежом несет особую ответственность за мобилизацию ресурсов для преодоления гуманитарного кризиса в Украине. Фонд может играть особую роль в координации такой гуманитарной помощи со стороны бизнес-сообщества”, – подчеркнул Вазил Гудак, член борда фонда.

Фото 2 — В Украине фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление

Финансовую поддержку можно оказать на официальные счета фонда в долларах США и евро:

Beneficiary Name: K Fund Raising Organisation

Beneficiary bank: Raiffeisen Bank International AG, Вьенна

Payment details: charity contribution

EUR Account

IBAN AT473100000156878457

USD Account

IBAN AT763100007056878457

SWIFT RZBAATWW

Sort Code 31000

Correspondent Banks:

EUR payments

Correspondent Bank: DZ Bank AG, Франкфурт

SWIFT GENODEFF

Account number DE37500604000009011447

USD payments

Correspondent Bank: Standard Chartered Bank, New York

SWIFT SCBLUS33

Account number 3582039831001

Узнать больше информации о фонде и следить за его деятельностью можно по ссылкам: https://support4ukraine.kfund.ua  