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В Украине стартовал первый этап национального исследования игровой зависимости при поддержке главного мецената FAVBET
Большое исследование, инициированное государственным Министерством здравоохранения, проводит общественный союз «Центр ответственной игры» (RGC) с привлечением специалистов Центра социологических исследований Социоинформ, а также Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков МОЗ Украины.
Группа компаний FAVBET также принимает участие. FAVBET выступил меценатом первого в стране масштабного исследования игровой зависимости, инициированного Министерством здравоохранения Украины. А первым игровым заведением, которое открыло свои двери и предоставило специалистам возможность провести исследование, стало крупнейшее легальное казино столицы Favbet Casino.
По результатам исследования, которое будет проводиться как среди игроков игорных заведений, так и среди лиц, страдающих от игровой зависимости и обратившихся за медицинской помощью к врачам, будут разработаны рекомендации для бизнеса по выявлению и помощи лицам с выраженной игровой зависимостью.
Кроме этого, выводы исследователей станут базой для разработки протокола лечения лиц с зависимостью от азартных игр, а также будут переданы КРАИЛ для использования в работе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Исследование продлится до конца марта 2023 года. Приобщиться к нему могут все организаторы игорного бизнеса, поддержав проведение опроса среди своих игроков.
«Подобные исследования являются распространенной мировой практикой и мы очень рады стать частью первого проекта такого уровня в нашем государстве. Украинский рынок азартных развлечений до сих пор находится на этапе становления, поэтому такие инициативы имеют важнейшее значение с точки зрения формирования культуры ответственной игры и создания комфортной среды для игроков как в наземных, так и в онлайн-заведениях. Надеемся, что исследование найдет поддержку у большинства легальных операторов, которые сейчас работают в Украине», — прокомментировали начало исследования в FAVBET.