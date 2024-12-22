Вадим Ермолаев назвал ущерб от войны и осудил оккупантов

На временно оккупированных территориях в первые дни полномасштабной войны чеченские боевики вывезли со складов сельскохозяйственную технику и полувагоны на сумму 23 миллиона евро, а в апреле 2022 года российский ракетный удар уничтожил в аэропорту Днепра ангар с частным самолетом. Об этом сообщил бизнесмен Вадим Ермолаев в интервью РБК-Украина.

"Моя позиция в отношении войны и русских категорична и нелицеприятна, и боюсь, вам придется "запикать" кусок ответа, чтобы моя оценочная лексика к действиям наших врагов смотрелась приемлемо для вашего издания. Я осуждаю вторжение, я презираю наших врагов и считаю, что они понесут ответственность за то горе, которое принесли на украинскую землю и в мой родной город, которому я посвятил всю свою жизнь. У меня по природе и по определению не может быть никаких связей с оккупантами. Есть только колоссальный негатив к той беде, которую Россия принесла Украине, моей семье, моим близким и всем людям, живущим в Украине", — подчеркнул он.

В настоящее время бизнесмен сфокусирован на поддержке фронта и прифронтовых больниц — за 2,5 года войны было направлено на поддержку военных около 83 миллионов гривен.

Он также сообщил, что до оккупации Крыма был инвестором в конкретный бизнес, но никаких выгод от него не получал.

"Речь идет о трех предприятиях, которые занимались выращиванием винограда, производством вина и коньяка. Все эти активы были национализированы оккупантами тем же указом, которым изымали имущество президента Украины Владимира Зеленского. Этих активов для нас больше не существует. То есть после аннексии Крыма РФ забрала часть активов, в которые я раньше инвестировал. Мы пытались вывести вложенные ресурсы, но тщетно, и к концу 2015 года наши попытки прекратились. Руководство этих предприятий сообщило, что их запугивают и заставляют перерегистрироваться по законам страны-агрессора", — подчеркнул он.