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Вклад в победу: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 4 автомобиля

Вклад в победу: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 4 автомобиля
Фото: пресс-служба Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины еще 4 автомобиля-внедорожника для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

В частности, спецподразделение ВСУ, выполняющее боевые задачи в Донецкой области, получило внедорожник Nissan Navara.

Также подразделения ВСУ за последние недели получили от фонда Favbet Foundation три внедорожника Mazda B2500. Один автомобиль поступил на Сумское направление, еще два – на восточный фронт. Также при содействии фонда ВСУ получили БПЛА Mavic 3Т и 4 планшета Samsung Tab А7.

Фото 2 — Вклад в победу: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 4 автомобиля
Фото 3 — Вклад в победу: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 4 автомобиля
Фото 4 — Вклад в победу: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 4 автомобиля
Фото 5 — Вклад в победу: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 4 автомобиля
Фото 6 — Вклад в победу: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 4 автомобиля

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.