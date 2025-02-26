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Военные сэкономили более 15 млн грн за два месяца работы программы "Плюсы": что покупали

Военные сэкономили более 15 млн грн за два месяца работы программы "Плюсы": что покупали
Предложениями от партнерских бизнесов воспользовались более 200 тысяч раз.

Программа "Плюсы" помогла военным за два месяца сэкономить более 15 миллионов гривен. Предложениями от партнерских бизнесов воспользовались более 200 тысяч раз.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Какими предложениями пользовались

Больше всего военные пользовались услугами таких партнеров:

  • "Укрзализныця" — 10 000 билетов из спецрезерва;
  • "Укрнефть" — 2,5 л горючего. Вместе со скидками в кафе сети АЗК сэкономлено 7 млн грн.;
  • "Новая почта" — 44 000 посылок за 1 грн;
  • WOG – 570 000 заправленных литров горючего, а вместе со скидками в маркете и меню сети – 3 млн грн выгоды.

Эти результаты свидетельствуют о популярности программы "Плюсы" среди военнослужащих. Поэтому есть необходимость в ее масштабировании, увеличении количества партнеров и предложений, отмечает Черногоренко.

Это позволит защитникам и защитницам не только знать, но и чувствовать, что о них заботятся, подчеркнула Черногоренко.

О программе

В приложении "Армия+" запустили программу "Плюсы", в которой для военнослужащих будут доступны специальные предложения на товары и услуги.

Программа, которая на основе сотрудничества с бизнесом будет предоставлять защитникам целый ряд преференций в повседневной жизни".

Эта программа, основанная на сотрудничестве с бизнесом, предоставляет пользователям приложения "Армия+" — которых уже 500 000 — доступ к специальным предложениям на товары и услуги, среди которых: скидки на топливо и 30% скидки на меню АЗК "Укрнафта", а также специальный резерв билетов в "Укрзализныци" и другие.

В будущем к программе присоединятся и другие национальные компании, и воины получат еще больше привилегий – от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям.

Автор:
Ольга Опенько