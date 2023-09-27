Волейболистка Юлия Герасимова — новый амбассадор FAVBET

Самая известная украинская волейболистка Юлия Герасимова присоединяется к команде амбассадоров FAVBET и продолжит путь к новым спортивным высотам в партнерстве с ведущей iGaming-компанией страны.

Юлия Герасимова – известная волейболистка, которая играла за национальную сборную команды Украины, в составе которой участвовала в трех чемпионатах Европы и становилась победительницей Евролиги 2017 года.

"Юлия – очень известная и талантливая спортсменка. Ее медийность придает популярность волейболу в Украине, привлекает новых болельщиков. Уверен, что партнерство FAVBET и Юлии станет драйвером для многих интересных проектов и объединит больше фанов вокруг этого зрелищного спорта", — говорит Head of Sports Marketing FAVBET Денис Якимов.

Юлия также известна за границей, поскольку играла в Польше и Румынии. Однако спортсменка не теряет связи с Украиной. Свою популярность она использует для того, чтобы рассказывать миру о войне в Украине и на каждый матч выходит с желто-голубым флагом на плече.

Украинская волейболистка стала второй в истории спортсменкой, подписанной FAVBET. Новые соглашения — это важные усилия FAVBET по развитию женского спорта и поддержки украинских спортсменок.

Сегодня FAVBET является одним из самых активных спонсоров украинского спорта. Компания поддерживает профессиональный и любительский спорт в Украине, партнер ведущих спортивных организаций страны, в том числе Федерации хоккея Украины, Федерации баскетбола Украины и других.

Вместе с Министерством молодежи и спорта Украины FAVBET сотрудничает в рамках Национальной платформы добродетели спорта, деятельность которой направлена на противодействие договорным матчам и коррупции в украинском спорте.

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