Все виды профессиональной экипировки от компании “Север-Спецодежда”

Врачи, механики, строители, электрики и многие другие профессии каждый день на рабочем месте сталкиваются с определенными опасностями. Поэтому в Украине безопасность на рабочем месте регулируется Законом Украины "Об охране труда", а также санитарными правилами и нормами (СанПиН). Ежегодно предприятия проходят специализированные проверки на соблюдение норм безопасности. Также предприятия должны иметь соответствующею докуметацию, например, разрешительные документы на деятельность, положения, приказы, инструкции и т. д.

Соответственно обязательства по обеспечению безопасности на рабочем месте возлагаются на работодателя. Кроме того, что работодатель должен предоставить рабочее место, которое соответствует всем требованиям безопасности, также обязательно каждому работнику должна выдаваться защитная профильная экипировка. В зависимости от сферы использования она имеет разную комплектацию и может включать:

Специализированную одежду.

Рабочую обувь.

СИЗ для органов дыхания (маски, противогазы, респираторы).

СИЗ для органов слуха (беруши, наушники).

СИЗ для лица и глаз (очки, щитки).

СИЗ для головы (каски, шлемы).

СИЗ для работы на высоте (страховочные пояса, сиденья подвесные, лазы).

Рабочие перчатки (для общей защиты, маслобензостойкие, хозяйственные, химстойкие, медицинские, для защиты от порезов, высоких температур и низких).

На украинском рынке представлено множество продавцов специализированной экипировки, но действительно качественные товары по приемлемой цене нужно поискать. Мы предлагаем перейти в интернет-магазин “Север-Спецодежда” по нескольким причинам:

Во-первых, это украинский маркетплейс, на котором вы сможете найти все - от рабочей одежды, средств индивидуальной защиты до профессионального оборудования и инструментов. Так вы сможете приобрести все в одном месте.

Во-вторых, интернет-магазин работает только с проверенными и качественными украинскими, европейскими и американскими производителями.

В-третьих, маркетплейс предлагает уникальную программу лояльности, с которой вы сможете покупать больше и платить меньше.

В-четвертых, компания имеет собственное производство рабочей одежды под торговой маркой “STUGA”. Данные бренд пользуется огромным спросом в Украине и Европе, благодаря отменному качеству и стильному эргономичному дизайну. Также на всю специализированную одежду бренда “STUGA” компания предоставляет официальную гарантию от 3 месяцев, а на некоторые товары на год!

В-пятых, “Север-Спецодежда” предлагает дополнительные услуги, такие как индивидуальный пошив рабочей одежды, разработка фирменного стиля, брендирование рабочей экипировки.

Качественная специализированная экипировка важна для обеспечения безопасности во время рабочего процесса. Она должна соответствовать рабочей среде использования, поэтому рекомендуем проконсультироваться со специалистами, которые подберут самый подходящий вариант, учитывая все особенности рабочего процесса. Жизнь и здоровье человека - самое ценное! Не экономьте на безопасности и соблюдайте законы и нормативы!