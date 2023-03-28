ВСУ получили 90 автомобилей при содействии Favbet Foundation

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили 90 автомобилей для нужд фронта, сообщили представители фонда.

Только за последние недели подразделения Вооруженных Сил получили 10 автомобилей – 3 микроавтобуса и 7 внедорожников повышенной проходимости.

Автомобили доставлены в самые горячие точки фронта на востоке страны. В частности, два микроавтобуса Volkswagen LT-35 и Volkswagen T-4 уехали к бойцам ВСУ, выполняющим боевые задачи в районе «Фортеці Бахмут».

Также в район Бахмута на помощь украинским воинам направлены внедорожники Nissan X-Trail, Nissan Navara, Ford Ranger, Mitsubishi L-200.

Кроме того, за последние две недели внедорожники поступили в распоряжение мотопехотного и стрелецкого батальонов, которые держат оборону на Донецком направлении.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

При содействии фонда ВСУ получили также более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.