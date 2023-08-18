ВСУ получили более 200 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили более 200 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation , сообщили представители фонда. Только за последнюю неделю при содействии фонда ВСУ получили четыре автомобиля.

В частности, внедорожник Mitsubishi L200 поступил в распоряжение подразделения, привлеченного к выполнению боевых задач на юге страны. Два пикапа женщины-волонтеры, несмотря на риск, лично доставили бойцам-пехотинцам, выполняющим боевые задания в районе города Бахмут.

Также для улучшения логистики сил обороны на восточном направлении ВСУ получили микроавтобус Peugeot Boxer.

"С первых дней полномасштабного вторжения обеспечение автомобилями наших защитников стало ключевым направлением милитарной помощи фонду. На сегодняшний день мы передали разным подразделениям Сил обороны 200 автомобилей. Это внедорожники, пикапы, микроавтобусы, кареты скорой помощи", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, в число 200 авто для ВСУ входят также 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот "Армии дронов". Всего суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 миллионов гривен.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.