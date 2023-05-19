ВСУ получили пикап, два микроавтобуса и тепловизоры от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одной из военных частей Вооруженных Сил Украины высокопроходимый пикап Ford Ranger, микроавтобус Volkswagen Transporter Т5 и два тепловизора, сообщили представители фонда.

Автомобили и техника уже поступили в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задачи в районе города Бахмут и на его окраинах. Автомобили оборудованы камерами ночного видения для безопасного передвижения воинов в ночное время.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation артиллерийское подразделение "Марс", которое держит оборону в районе города Лиман, получило очередной микроавтобус Volkswagen Transporter.

Также стали известны результаты работы двух ударных дронов "Лазарь", переданных фондом 27-й отдельной Печерской бригаде Национальной гвардии Украины.

За месяц работы эти комплексы помогли уничтожить около 35 единиц бронетехники врага и поразили несколько его опорных пунктов, артиллерийских установок и радаров.

В частности, ударные комплексы позволили уничтожить 12 танков, 12 боевых машин пехоты, а также одну самоходную артиллерийскую установку, 5 боевых бронированных машин и 5 бронетранспортеров, одну бронированную разведывательно-наблюдательную машину, две пушки МТ-12 и один склад боекомплекта.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.