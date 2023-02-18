ВСУ получили уже 70 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation и компании-партнеры передали для нужд Вооруженных сил Украины уже 70 автомобилей с начала полномасштабного вторжения, сообщили представители фонда.

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За неделю подразделения ВСУ получили 5 автомобилей: три внедорожника Mitsubishi L-200, Nissan Navara и Ford Ranger.

Четыре внедорожника высокой проходимости доставлены на восточный фронт. Это Mitsubishi L-200 для батальона "Миротворец". Также еще один Mitsubishi L-200, Ford Ranger и Nissan Navara доставлены в другие подразделения, выполняющие боевые задачи на востоке страны.

Еще один внедорожник Mitsubishi L-200 поступил в распоряжение роты огневой поддержки и помогает защищать украинское небо. Вместе с автомобилем военные получили тепловизор, генератор, бензопилу, "буржуйку", шанцевый инструмент и продукты от громады села Блиставица.

Как сообщалось, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

Фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 миллионов гривень только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.