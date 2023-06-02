ВСУ получили уже более 120 автомобилей при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны получили уже более 120 автомобилей для выполнения боевых задач, сообщили представители фонда.

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны получили уже более 120 автомобилей для выполнения боевых задач, сообщили представители фонда.

За неделю в распоряжение военных поступили два внедорожника повышенной проходимости.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждый новый автомобиль – это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов", – отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Пикап Mazda B 2500, оснащенный дополнительными средствами для эффективного ведения боевых действий, получило подразделение ВСУ, держащее оборону в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области.

Внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara получили пехотинцы ВСУ, которые выполняют боевые задачи в районе города Константиновка.

Фото: Favbet

"Помощь Вооруженным Силам остается ключевым приоритетом и направлением работы фонда. И так будет до нашей окончательной победы. Автомобили, в том числе внедорожники – это то, что крайне необходимо нашим защитникам, особенно накануне ожидаемого контрнаступления", – отметил президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.