Худи Stone Island: ваш особенный стиль

Особенность худи Stone Island сделала их мегапопулярными в мире высокой моды. Бренд заявил о себе и стал трендсеттером в вопросах стритстайла. Что именно побуждает людей покупать Stone Island?

Дизайн.

Минимализм в лучших проявлениях. Лаконичные формы и силуэты, простые и сдержанные цвета, отсутствие декоративных элементов. Единственное, что точно украшает каждое изделие, — логотип в разных вариациях.

Материалы.

Сочетание отборного хлопка с инновационными технологичными тканями создает прочные, выносливые и долговечные вещи.

Функциональность.

Модели худи продуманы прежде всего для вашего удобства. Карманы, капюшоны и другие элементы делают одежду максимально практичной и комфортной.

Благодаря своей простоте и сдержанности эти худи легко комбинируются в различных образах. В основном это кэжуал, спортивные и повседневные образы. Их можно сочетать с джинсами, брюками или шортами (в зависимости от сезона), дополняя образы кроссовками или кедами и аксессуарами: сумки, очки, кепки и тому подобное.

Stone Island в модном мире

Мир высокой моды радушно принял Stone Island в свои ряды, несмотря на нестандартный стиль. Основой успеха бренда стало то, что его основатель сразу заложил ценности и философию. Исследование, поиск, движение — так Stone Island начинался. Даже на логотипе бренда изображен компас, символизирующий постоянные поиски. Больше всего это проявляется в работе с материалами. Stone Island уделяет большое внимание исследованиям и созданию новых тканей, которые поражают своими свойствами.

Такая преданность работе не может оставлять равнодушными, поэтому к бренду сразу потянулись. С первых коллекций он завоевал любовь своей аудитории и уважение от коллег по цеху. Это побудило к будущим модным коллаборациям: Stone Island x Supreme, Stone Island x NikeLab, Stone Island x New Balance, Stone Island x Porter, Stone Island x Shadow Project, Stone Island x Moncler, Stone Island х Dior и так далее. Каждое сотрудничество дарило миру моды уникальные вещи и еще крепче закрепляло имидж бренда.

Stone Island сегодня

В 2020 году компания Moncler приобрела большинство акций Stone Island. Тогда начался период новых экспериментов, но идентичность бренда осталась неизменной. Ведь это именно то, что сделало его известным, узнаваемым и любимым. Сегодня Stone Island продолжает свое движение к исследованиям, экспериментам и технологическим инновациям. Поэтому он и остается в топе среди премиум-брендов уличной одежды.

В ассортименте Stone Island вы найдете все, чтобы наполнить базу гардероба: футболки и поло, худи и свитера, куртки и бомберы, брюки и шорты, обувь и аксессуары. Вся одежда выдержана в одном стиле, так что вы будете выглядеть роскошно. Несмотря на простоту и лаконичность стиля Stone Island, он имеет свою особую изысканность. Когда вы выбираете этот бренд, вы прежде всего заботитесь о своем комфорте, а в дополнение получаете уверенность в себе и утонченный стиль.

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